'Premio speciale Porto venere' ad Alessandro Quasimodo, figlio del Nobel Salvatore

Golfo dei Poeti - Domenica 3 novembre nella Sala consiliare di Porto Venere alle 15.00 saranno premiati i vincitori del Premio Lord Byron.

Spiccano nella Sezione Narrativa Edita il Premio Speciale Arte Fumetto - Il mare -

assegnato a Davide Besana (Elvstrom e il suo Finn alle olimpiadi di Napoli del 1960). Premio Speciale di Alto Merito assegnato alla Ligure Paola Volpi (Il tempo del melograno) e Premio Speciale Narrativa per l'infanzia (Il folletto Giuppo e le stelle) alla Spezzina Alessandra Cerretti.



Narrativa Edita 1° Premio Bruno Scapini (Operazione Akhtamar)

Narrativa Inedita 1° Premio Cinzia Caroti (Tosca)

Poesia Edita 1° Premio Valerio Mello (Da qualche parte nella vita)

Poesia Inedita 1° Premio Nuccio Castellino (Artemisia) - Giovani Poeti Cloe Buralli (Cleotera)- Poesia in Lingua inglese Marco Presago (Genesi 2:15) Poesia nei dialetti portoveneresi Annamaria Carpena (En ta cioénda).

Per la graduatoria completa dei premiati sito FB Premio Lord Byron Porto Venere Golfo dei poeti e su www.associazioneculturaleportusveneris.com organizzatrice dell'evento.

Verrà sempre consegnato dal Comune di Porto Venere il

“Premio Speciale Porto Venere - Promozione Cultura Arte e Spettacolo 2019” assegnato quest'anno al Maestro Alessandro Quasimodo figlio del Nobel Salvatore, regista teatrale, attore, operante anche sul nostro territorio da oltre 15 anni.

La Giuria è composta da Alessandro Quasimodo Presidente, Marina Pratici Vice Presidente Ambasciatrice della Cultura italiana nel mondo, Rita Iacomino scrittrice e poetessa, Biancamaria Rizzardi e Marzia Dati Università di Pisa Odinaria e Ricercatrice in Lingua Inglese e dei paesi in lingua inglese, Lorenzo Masi Direzione Artistica e Presidenza Ass. Culturale Portus Veneris.