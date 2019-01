“Poker” di Patrick Marber al Teatro Astoria

Con Alberto Giusta, Enzo Paci, Federico Vanni, Fabio Fiori, Matteo Sintucci e Massimo Brizi.

Golfo dei Poeti - Un ristorante. Il proprietario e suo figlio, due camerieri e il cuoco. Ogni domenica sera, dopo la chiusura e prima del giorno di riposo, questi vanno nello scantinato del locale e giocano a poker tutta la notte. Le settimane e la vita di queste cinque persone sono scandite da questa consuetudine, le loro passioni e le speranze si condensano in questa notte di sfida reciproca. La routine viene spezzata dall'ingresso in scena, e quindi al tavolo da gioco, di un personaggio misterioso per quasi tutti i protagonisti della vicenda, ma non per il pubblico. Il nuovo arrivato porta alla commedia e alla vita dei nostri amici disequilibrio e curiosità e a noi, che assistiamo e che conosciamo elementi sconosciuti ai nostri eroi, una suspense sui possibili sviluppi degli avvenimenti e della partita che si giocherà.



La prima commedia di Patrick Marber, “Poker”, in scena al Teatro Astoria mercoledì 23 gennaio alle ore 21, è una creazione perfetta, leggera, crudele e molto, molto divertente. Sul palco lericino, sotto la regia di Antonio Zavatteri, ci saranno Alberto Giusta, Enzo Paci, Federico Vanni, Fabio Fiori, Matteo Sintucci e Massimo Brizi.

"La Compagnia Gank torna sul palco del nostro teatro con un nuovo imperdibile spettacolo, che segna il terzo appuntamento del prestigioso cartellone di prosa lericino – commenta il consigliere delegato al Teatro Claudia Gianstefani -. La lingua tagliente e asciutta del celebre autore britannico, ben resa dalla traduzione di Carlo Sciaccaluga, catturerà il pubblico con dialoghi vivaci, portati in scena dagli interpreti con ritmi perfetti".