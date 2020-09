"Padre nostro", la pellicola che è valsa la Coppa Volpi a Favino in esclusiva all'Astoria

Golfo dei Poeti - Da giovedì 24 a lunedì 28 settembre in esclusiva ancora all'Astoria Lerici direttamente dal Festival di Venezia in programma uno dei film più attesi di questo inizio di stagione: "Padre nostro".



Roma, 1976. Valerio(Mattia Garaci) ha dieci anni e una fervida immaginazione. La sua vita di bambino viene sconvolta quando, insieme alla madre (Barbara Ronchi), assiste all’attentato ai danni di suo padre Alfonso(Pierfrancesco Favino) da parte diun commando di terroristi. Da quel momento, la paura e il senso di vulnerabilità segnano drammaticamente i sentimenti di tutta la famiglia. Ma è proprio in quei giorni difficili che Valerioconosce Christian(Francesco Gheghi), un ragazzino poco più grandedi lui. Solitario, ribelle e sfrontato, sembra arrivato dal nulla. Quell'incontro, in un'estate carica di scoperte, cambierà per sempre le loro vite.Coppa Volpi alla Mostra di Venezia ’77 a Pierfrancesco Favino per la migliore interpretazione maschile.



ORARIO SPETTACOLI: GIOVEDÌ 24-VENERDI 25 ORE 21.00 SABATO 26-DOMENICA 27 ORE 15.30-18.00-21.00 LUNEDI 28 SETTEMBRE ORE 21.00.



E' possibile acquistare il biglietto online: rivoluziona l'esperienza dello spettatore che può comprare il biglietto scegliere il posto e accedere alla sala attraverso un qualsiasi computer, lo smartphone o che tramite i social network può scambiare opinioni con altri appassionati o mettersi d'accordo con gli amici per vedere un determinato film.La nuova applicazione mette a disposizione una piattaforma e una cassa elettronica per la vendita dei biglietti, un pos virtuale personalizzabile per i pagamenti con tutte le carte di credito.



Per Cinema Astoria: tel. 0187 952253 - prenotazioniastoria@libero.it