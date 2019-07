“Omaggio a Shakespeare”. Giancarlo Giannini in Piazza San Giorgio a Lerici

Golfo dei Poeti - Domenica 7 luglio, alle ore 21:30 in Piazza San Giorgio, ai piedi del castello di Lerici, torna uno dei volti più noti della “commedia italiana”. A due anni di distanza dall'ultima volta, Giancarlo Giannini sarà di nuovo protagonista del palco lericino con lo spettacolo inedito “Omaggio a Shakespeare”.

Celebre per la forte espressività dei suoi tratti e la voce intensa, grazie alla quale è diventato anche un richiesto doppiatore, la carriera di Giannini parte da La Spezia, sua città natale, e lo ha portato a raggiungere traguardi importanti: vincitore, nel 1973, del Prix d'interprétation masculine al Festival di Cannes per “Film d'amore e d'anarchia” e candidato nel 1976 all'Oscar come miglior attore per la sua interpretazione in “Pasqualino Settebellezze”, entrambi film diretti da Lina Wertmüller, sei David di Donatello, cinque Nastri d'argento e cinque Globi d'oro e una stella sull'Italian Walk of Fame di Toronto.

Giancarlo Giannini torna così a calcare le scene lericine con una serata omaggio alla grande letteratura inglese, che aprirà ufficialmente la rassegna estiva “Lerici Live”, il cartellone di spettacoli dal vivo organizzato da Stl e dalla Società Gamp con il supporto di Autoligure e BVLG, che quest'anno proporrà cinque appuntamenti ispirati all'eccellenza italiana e prenderà vita nella cornice unica di Piazza San Giorgio, in un palco sospeso tra cielo e mare.

“Lerici è orgogliosa di ospitare nuovamente un artista poliedrico, la cui eccellenza è riconosciuta e celebrata in tutto il mondo – commenta l'assessore al Turismo, Luisa Nardone -. Il protagonista del cinema italiano darà vita a un testo misterioso, che metterà tutti di fronte alla complessa contraddittorietà dell'umano, raccontata attraverso la voce, la profondità e l'energia che da sempre contraddistinguono l'artista. A due anni dal grande successo riscontrato con lo spettacolo “Le parole note” l'attore torna con un nuovo, inedito spettacolo, che incanterà tutto il pubblico”.

La rassegna “Lerici Live” proseguirà poi con quattro altri imperdibili appuntamenti: giovedì 11 luglio sarà la volta di Drusilla Foer in “Eleganzissima”, uno spettacolo capace di alternare sagace humor e commovente malinconia, ripercorrendo aneddoti tratti dalla straordinaria e avventurosa vita della carismatica icona di stile, in una dimensione sospesa tra il reale e il verosimile.

Domenica 14 luglio sarà ospite una protagonista del cinema d'autore: Isabella Ferrari, in un'intensa prova d'attrice, presterà il volto a “Fedra”, facendone rivivere il mito tra passione e fragilità.

Giovedì 18 luglio si canterà insieme al cantautore, chitarrista e scrittore Davide Van De Sfroos: musica e poesia riempiranno la piazza ai piedi del Castello in una serata-concerto sotto le stelle.

Domenica 21 luglio sarà la volta di Giorgio Pasotti, con lo spettacolo “Da Shakespeare a Pirandello”.

