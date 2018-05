"O chi o a cà toa" serata speciale con Franco Boggero

Golfo dei Poeti - Sabato 19 maggio 2018, nuovo appuntamento con le serate di “Incontri d'autore” con degustazione e concerto al ristorante "O chi o a cà toa" di Fezzano (Via Paita 6, Porto Venere, SP, Menu degustazione a Km zero, bevande incluse e concerto €35,00).



Protagonista Franco Boggero, storico dell'arte e cantautore, "che sa guardare all’assurdo del quotidiano, nelle sue canzoni, con una lente da entomologo marziano: coglie piccoli vizi e personali viltà, stupori improvvisi e assurdità assortite” (Guido Festinese in “Alias”, 6/2010). Boggero presenta il suo ultimo album “Una punta da cinque” (Musikat Productions, Torino), composto da 14 brani e la cui direzione artistica è stata affidata a Federico Bagnasco, che ne ha anche curato, con Marco Spiccio, anche gli arrangiamenti. Una sola cover: “Come mi vedono gli altri”, di Luigi Tenco.

Le canzoni di questo album prendono spunto da cose poco importanti: oggetti, rumori, frasi raccolte al volo e lasciate sedimentare. Si può pensare, suggerisce l’autore, a caramelle da tenere in bocca senza romperle coi denti, o alla ruminazione di materiali raccattati. A un appassionato interesse per certe strane bestie.



Circolo enogastronomico “O Chi o a Cà Toa” si trova a due passi dal mare, nello splendido Golfo dei Poeti, a Fezzano, nel comune di Portovenere. La cucina è contraddistinta dalla fantasia e dall'estetica dei piatti dove è il mare a farla da padrone. Le ricette proposte rivisitano alimenti legati al territorio ed alla tradizione marina e contadina di questa parte di Liguria esaltandone profumi e sapori.

Nel corso del pranzo o della cena, sarà possibile gustare portate caratterizzate da abbinamenti originali e da prodotti di prima scelta ad esaltare i sapori della cucina locale, con particolare riguardo al pesce. Prelibatezze e fantasie anche per la cucina vegetariana. Tutte queste sorprese culinarie saranno inoltre annaffiate a mescita dal vino della casa, un Vermentino Ligure spinato.

“O Chi o a Cà Toa”, il posto giusto per essere sorpresi e conquistati dalla varietà delle atmosfere, dei profumi e dai gusti della Liguria come non te la aspetti!

Un luogo ideale di ritrovo e di scambio culturale dove si ha il tempo per i rapporti umani e la possibilità di ascoltare una programmazione musicale del tutto originale. Un "Luogo di Resistenza Artistica" dove rispetto per le idee e libertà di espressione artistica sono il dogma. Nel fine settimana ricco calendario di appuntamenti per gli amanti della musica e canzone d'autore.