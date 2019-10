"O chi o a cà toa", prima Halloween poi il duo Manfredi-Sirianni

Golfo dei Poeti - Giovedì 31 ottobre, in occasione di Halloween, il ristorante "O chi o a cà toa" di Fezzano propone il “6x5” ossia prenotando per 6 persone si pagherà per 5. Per chi poi si presenterà vestito un’ulteriore sorpresa. Il menù degustazione a sorpresa prevede un percorso gastronomico di tradizione e innovazione legato al territorio a Km zero con piatti di mare abbinati all’ingrediente che per antonomasia rappresenta Halloween nell’immaginario collettivo, ossia, la zucca.



I prossimi appuntamenti da non perdere: venerdì 8 novembre con gli Incontri d’autore che vedranno come protagonisti Max Manfredi e Federico Sirianni nel loro fortunato spettacolo “No Genova Tour” (Menu degustazione e Concerto €35,00 bevande incluse). Info e prenotazioni anche via sms: 3284688876.