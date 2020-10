"Nel vento, sull'acqua", le regate nel golfo nelle foto di Roberto Celi e Tiziana Pieri

Golfo dei Poeti - Roberto Celi e Tiziana Pieri hanno due passioni: la fotografia e il mare. La mostra fotografica che si apre domenica 18 ottobre a Le Grazie ne è la sintesi. Nel più rigoroso rispetto delle norme anti-covid – ingresso una persona alla volta, mascherina e sanificazione delle mani – i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera delle regate del Golfo della Spezia che, proprio a causa della pandemia, quest’anno sono state molto limitate.



Le vele gonfiate dal vento, le prue avvolte dalle onde, gli equipaggi colti nell’instante teso della virata: nella mostra di Celi e Pieri c’è tutta la passione per le gare sull’acqua, ma c’è anche un omaggio al Golfo e ai suoi luoghi più celebrati. La chiesa di San Pietro la torre Scola, il castello di Lerici, il Varignano, il Tino fanno capolino dietro rande, spy, fiocchi issati in un racconto visivo in cui terra e mare si incontrano senza soluzione di continuità.



"Questa mostra è una sintesi del lavoro che abbiamo fatto Tiziana e io, insieme, per molto tempo, fino a quando l’ictus l’ha colpita rendendola inabile a fotografare con la mano destra", dice Roberto Celi che in occasione di questa mostra rilancia l’appello a tutti, velisti in primis, a firmare la petizione “Fotografare con la mano sinistra” sulla piattaforma change.org.

"Tiziana sta utilizzando una staffa che le ho costruito io, ma servono macchine fotografiche per persone che non riescono a usare la mano destra, sia mancini naturali o, come nel caso di Tiziana, perché diversamente abili. Servono altre firme, oltre alle 50 mila già raccolte, per sollecitare le aziende perché producano macchine fotografiche adatte anche a chi non è destrimano".



La mostra "Nel vento, sull’acqua", è organizzata dal Cantiere della memoria - il piccolo museo del borgo delle Grazie, in fregio alle barche d’epoca del porto antico, che dal 2016 opera per valorizzare il patrimonio marittimo materiale e immateriale del Golfo - in collaborazione con Forevel Spezia, La Nave di Carta e Forza e Coraggio asd.



Per chi non può visitare in presenza c’è la possibilità della visita virtuale a questo link https://youtu.be/qSm8ZmvO5m0 e sul sito www.navedicarta.it.