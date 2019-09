"Maurizio Baldassari story", lo stilista lericino si racconta in un incontro promosso dal Lions club

Golfo dei Poeti - Il Lions Club Lerici Golfo dei Poeti col suo presidente Romolo Briglia, già direttore di Gastroenterologia all'Ospedale della Spezia, dopo l’incontro dell’11 luglio con i medici del territorio lericino in sala consiliare a Lerici alla, ha invitato il lericino doc Maurizio Baldassari, stilista e produttore di moda a livello mondiale per una lezione magistrale su “Maurizio Baldassari story” aperta a tutta la cittadinanza ma in particolar modo ai ragazzi dell’ultimo anno delle superiori, per avere da questo illustre personaggio locale un orientamento professionale futuro. L'appuntamento è per giovedì 19 alle 18.30 nella sala consiliare del Comune di Lerici.



Maurizio Baldassari è docente onorario all’università Bocconi di Milano in Master internazionale al business.

Dopo un’esperienza di 18 anni presso il grande magazzino “La Rinascente/Upim” in qualità di compratore/marketing manager, crea nel 1975 la sua società di consulenza stilistica collaborando come designer con industrie tessili e di confezioni con brand famosi creando e progettando collezioni uomo, donna e bambino.



Nel 1983 lancia la sua prima collezione uomo “Maurizio Baldassari”. Nel 1984 firma un contratto di licenza in esclusiva con i grandi magazzini di lusso “Takashimaya”, leader in Giappone. Nel 2005 apre il suo primo shop “Maurizio Baldassari” a Nanjing (Cina).

"Negli ultimi 10 anni, con la presenza dei suoi figli Renato e Roberto, che ora gestiscono la società al 100%, abbiamo creato la collezione “Maurizio Baldassari Brera” total look con due proposte distinte di life style: collezione formale e collezione smart casual - spiega Baldassari -. Made in Italy al 100%, la produzione viene esportata totalmente in Europa, Usa, Canada, Russia, Cina e Giappone.



"Il Lions Club di Lerici quest’anno oltre ai due eventi già fatti ha in programma altri importanti incontri in ottobre il critico d’arte Cremolini, a novembre una conferenza su la nascita della Regione Lunezia, a gennaio Cremolini intervista il pittore Vaccarone, a febbraio Braida ci farà conoscere il mondo delle gemme preziose, a marzo i dottori Montrucchio e Briglia ci parleranno della prevenzione oncologica nei giovani ma non solo, poi ci sarà l’ambiente e le dipendenze nei giovani sull’alcolismo, il bullismo e internet... Un programma non di cene ma di incontri sul territorio per portare la vocazione al servizio nella gente in mezzo a tutti noi", spiega Briglia.



Il presidente sarà coadiuvato da una squadra di soci esperti con in testa il sempre presente Nicola Bertolini nelle vesti di “tutto fare” oltre ai soci Sgherri, Agrimi, Babbini, Bertolini Giuseppe, Sassarini, Rabbi, Messina, Micheletto e Montecchi.