"Ludus in fabula", una serata di musica e teatro nella piazzetta dell'ex oratorio di Tellaro

Golfo dei Poeti - Immaginate che, durante un concerto tenuto ai giorni nostri, mentre ascoltate musica di un certo compositore di altri tempi, quello stesso compositore si materializzi improvvisamente accanto a voi, proprio lì, seduto nella poltrona accanto alla vostra.

E’ Antonio Salieri l’uomo di cui raccontiamo l’apparizione in questo affascinante Teatroconcerto e tutti sappiamo bene, ne scrisse per primo Puskin, che si parla di un ipotetico suo tentativo addirittura di avvelenare il suo amico-nemico di sempre, Mozart.

Immaginate dunque che Salieri in persona si alzi dalla poltrona, in vestito d’epoca, e che proprio con voi cominci a parlare, forse anche a corteggiarvi, come si usava alla sua epoca, se siete una donna graziosa.

Viene fuori un racconto un po’ storico, un po’ fantasioso, sempre divertente, frammisto all’esecuzione di quel concerto con musiche, manco a farlo apposta…proprio dell’amico-nemico Mozart.

Quando il concerto termina e come d’incanto l’uomo sparisce, si è portato via con sé tutto quel passato, ma a voi è rimasta negli orecchi quella bella musica, e ve ne andate come se quasi vi muoveste in un’altra epoca, trovando magari più stonato il vestito attuale del vostro vicino di destra che quello sgargiante, settecentesco, imbellettato, del vostro volatile vicino di sinistra.



L'appuntamento è per lunedì 29 luglio a Libi ‘n Selàa nella piazzetta dell'ex oratorio di Tellaro per una serata di musica e teatro per chiudere il programma musicale.



LUDUS IN FABULA (quintetto di fiati Danzi) con l’attore Andrea Nicolini presentano:

A proposito di Amadeus…. (Il genio di Mozart tra musiche e veleni) Testo di Roberto Iovino

Musiche di Mozart e Salieri (trascritte da Carlo Oneto)

ENSEMBLE “LUDUS IN FABULA”

Andrea Nicolini (Antonio Salieri)

Gianluca Nicolini (flauto)

Mirko Foschi (oboe)

Lorenzo Tedone (clarinetto)

Carlo Oneto (corno)

Luigi Tedone (fagotto)