"Lerici può diventare un polo internazionale della musica"

Golfo dei Poeti - A Lerici è conto alla rovescia per l'apertura della stagione teatrale dell'Astoria, che partirà il prossimo 21 dicembre con 'Skianto' di Filippo Timi. E da gennaio, parallela al cartellone della prosa, correrà la stagione concertistica targata Suoni dal Golfo, che torna dopo la prima e apprezzata edizione della scorsa stagione. Una cavalcata musicale dal cuore dell'inverno fino ai tepori della primavera avanzata che farà da corposo preludio al vero e proprio festival estivo. “L’appuntamento con i concerti al Teatro Astoria prosegue e questo mi riempie di gioia – ha affermato stamani in conferenza stampa il maestro Gianluca Marcianò, direttore artistico della stagione -. Il mio sogno è poter fare di Lerici un nuovo punto di riferimento per la scena musicale italiana e internazionale, presentando artisti affermati e giovani di talento. Quest’anno apriremo con due due più grandi musicisti italiani, Pieranunzi e Carlini, e si chiuderà con un omaggio a Beethoven, per celebrare il 250 anniversario della nascita con il pianista Shinnosuke Inogai. La giovane violinista Federica Severini, che è stata primo violino all’Accademia della Scala di Milano. Sanja Romic, oboista serba, invitata dal grande Zubin Mehta per il suo ultimo tour mondiale con la Israel Philharmonic, il soprano Betty Makharinsky, con un interessantissimo programma dedicato a Lord Byron. Un stagione di concerti ricca e varia per il nostro pubblico che attendo numeroso”. Il giorno stesso dei concerti, alle 18, l'Associazione Suoni dal Golfo e i musicisti incontreranno il pubblico all'Hotel Shelley e delle Palme di Lerici, per scoprire e imparare nuove cose, conversando di musica. All’indomani del concerto, inoltre, si terranno masterclass di perfezionamento – tra le papabili location c'è il castello - rivolte ai giovani musicisti del territorio con i protagonisti della stagione.



“La stagione concertistica 2020 è un tassello importante dell’offerta culturale che accompagna il pubblico verso il festival Suoni dal Golfo – il commento di Giuseppe Bruno, affiancato da Valentina Renesto -. In un territorio che non si limita a far innamorare di sé solo in estate ma seduce tutto l’anno con la qualità delle proposte, la stagione invernale-primaverile si pone come un elemento di continuità. Grazie ad un Teatro funzionante, la città di Lerici può offrire ai suoi abitanti e ai visitatori una casa in cui avvengono cose bellissime, mantenendo il costo degli spettacoli ad un livello accessibile per tutti. Da sarzanese dico menomale che c'è Lerici perché di fatto, quest'anno, a Sarzana di musica se ne fa poca, mentre Lerici in questo senso aspira a essere un riferimento”. La conferenza stampa odierna è stata occasione propizia per anticipare alcune novità del festival Suoni dal Golfo 2020, che si terrà dal 4 al 16 agosto e il cui programma “è pronto e sarà presto presentato anche con anticipazioni delle edizioni 2021 e 2022”, ha detto Marcianò. Le novità: prenderà parte all'organizzazione un neonato Comitato locale, presieduto da Clelia Guglielmoni. E ancora, SdG avrà uno spazio fisico di riferimento grazie alla messa a disposizione della propria sede da parte della Lega navale di Lerici. Last but not least, la manifestazione avrà in Maurizio Roi il suo direttore generale. L'ex Sovrintendente del Carlo Felice di Genova, intervenuto stamattina in sala consiliare, ha definito “strategicamente rilevante la scelta di Lerici di puntare sulla cultura – che è un diritto del cittadino -, optando per l'eccellenza. E qui ci sono basi per crescere ancora e perché Lerici diventi un polo musicale con solide radici tra la gente”. Parole in piena sintonia con quelle spese un attimo prima dal sindaco Leonardo Paoletti, convinto che “la spesa pubblica per la cultura vale quanto quella per le opere pubbliche. L'economia lericina si basa sull'accoglienza, sulla fascinazione esercitata dal luogo. Togliere la cultura a Lerici è come togliere lo scheletro a un corpo. A Lerici la cultura è la spesa più importante, senza cultura il nostro comune non esiste”, ha affermato, proseguendo poi con un intervento più marcatamente politico.



Intervenuti anche Claudia Gianstefani, consigliera delegata alla cultura, che ha illustrato la stagione astoriana di prosa. Qusta sarà contrappuntata da due appuntamenti d'eccezione. Martedì 10 dicembre, l'associazione culturale Consapevolmente proporrà lo spettacolo 'Eh...la coppia...la coppia, la coppia!', serata di 'psicoteatro' condotta da Cristòbal Jorodowsky. E sabato 9 maggio sarà la volta di 'The Cove, la baia dove muoiono i delfini', il documentario denuncia che per primo ha mostrato al mondo che cosa sta dietro ai delfinari. A presentare il film sarà Richard O'Barry (dell'associazione Dolphin Project) in persona, protagonista della pellicola che ha vinto nel 2010 l'Oscar al miglior documentario. Della proiezione ha parlato stamani l'attivista Giuliana Santoro: “E' venuto il momento che le tematiche ambientali diventino mainstream. Grazie all'amministrazione lericina per l'impegno su questo fronte”. Completeranno il menù dell'Astoria la rassegna 'Lerici in palcoscenico' – animata da quella Compagnia delle Briciole oggi omaggiata per i quarant'anni di attività teatrale –, due spettacoli all’interno della rassegna 'Fuori luogo' e altrettanti dedicati alle scuole nell'ambito di 'Fuori luogo Kids'. Per FL è intervenuto Andrea Cerri, storico timonieri degli Scarti, che ha esortato i vari territori della provincia “a sviluppare sinergie sviluppando ognuno determinate specializzazioni”.



La stagione di Suoni dal Golfo all'Astoria



23 GENNAIO 2020, ORE 21

DIALOGHI INEDITI/1

Paolo Carlini, fagotto

Gabriele Pieranunzi, violino

Musiche di Paganini, Solbiati, Corghi, De Rossi Re

Inaugurare la seconda stagione concertistica con due esimi rappresentanti di prestigiose istituzioni musicali italiane, è un onore: il M° Carlini, I° fagotto dell'ORT Orchestra della Toscana e il M° Pieranunzi, primo violino - incarico affidatogli per chiara fama - dell'orchestra del Teatro San Carlo di Napoli. Vi sarà dunque l'opportunità di ascoltare una formazione strumentale peculiare, potendone apprezzare a pieno timbri, colori e impasti, di scoprire il Paganini camerista e le musiche di grandi esponenti della musica italiana contemporanea. Alessandro Solbiati è una delle voci protagoniste del programma Lezioni di Musica di Radio Tre.



20 FEBBRAIO 2020, ORE 21

LORD BYRON'S GRAND TOUR

Betty Makharinsky, soprano

Pavel Timofeyevsky, pianoforte

A fine Settecento, per i giovani, il viaggio alla scoperta delle culture e delle genti d'Europa, era considerato un necessario passaggio di formazione. Byron si ritrovò, per una serie di circostanze, a volgere il Grand Tour in chiave mediterranea: Italia, Grecia, Spagna... Frutto di un'affascinante ricerca musicologica, il programma del concerto propone, tradotte in musica, le tappe del suo affascinante viaggio



12 MARZO 2020, ORE 21

IL ROMANTICISMO DI LISZT E FRANCK

Federica Severini, violino

Pier Carmine Garzillo, pianoforte

Musiche di Liszt e Franck

Due giovani e bravissimi strumentisti in un programma che affianca al pezzo forse più celebre del repertorio tardoromantico (La Sonata di Franck) il più grande lavoro cameristico di Liszt, che di Franck fu l'ispiratore. Un programma fatto di virtuosismo e passione.



9 APRILE 2020, ORE 21

DIALOGHI INEDITI/2

Sanja Romic, oboe

Milica Pasic, arpa

Musiche di Clara Schumann, Debussy, Fauré, Saint-Saens, Ibert, Piazzolla

Due bravissime artiste serbe in un duo molto insolito. A parte Piazzolla e Clara Wieck-Schumann, il programma è tutto francese e legato a compositori che sono stati in stretto rapporto tra loro. Come è logico per un duo oboe-arpa, quasi tutto è riscrittura e trascrizione. Questo non è un limite, anzi permette di ascoltare composizioni anche molto note in una luce totalmente nuova e affascinante.



7 MAGGIO 2020, ORE 21

BEETHOVEN 2020

Shinnosuke Inugai, pianoforte

Musiche di Beethoven

Premiato al Concorso Beethoven di Bonn, Shinnosuke Inugai uno degli artisti più importanti della sua generazione. Con lui rendiamo omaggio al grande compositore nel 250° anniversario della nascita, un modo particolarmente appropriato per riscoprire quanto Beethoven sia ancora in grado di comunicare con noi in una maniera che non cessa di sorprenderci.



BIGLIETTERIA: E' possibile acquistare i singoli biglietti negli orari di apertura del Cinema-Teatro Astoria e il giorno stesso del concerto, a partire dalle ore 17.00

E' altresì possibile la prenotazione telefonica, tutti i giorni, dalle 15 alle 19, al numero 3485543921

LA CAMPAGNA ABBONAMENTI INIZIERA' IL GIORNO 26 NOVEMBRE 2019 E TERMINERA' IL GIORNO 23 GENNAIO 2020, E PER TUTTO IL PERIODO SEGUIRA' GLI ORARI DI APERTURA DEL CINEMA-TEATRO ASTORIA.

Biglietto intero: 15 euro

Ai titolari di abbonamento ordinario verrà applicata la riduzione del 10% sul costo previsto per ciascuna categoria di biglietto del Festival Suoni dal Golfo 2020.

abbonamento ordinario: 60 euro

Biglietto ridotto: 10 euro

riservato a persone under 26, over 65 e ai soci Lega Navale Italiana