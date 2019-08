'Lerici legge il mare' apre con la Meloria e Bjorn Larsson

Golfo dei Poeti - Si avvicina la nona edizione della manifestazione 'Lerici legge il mare' (QUI presentazione e programma integrale). Inaugurazione venerdì 6 settembre alle 16.45 con la partecipazione del Sindaco di Lerici, Leonado Paoletti, del Curatore della Manifestazione Bernardo Ratti ( Presidente Marittima), di Riccardo Bini delegato alla cultura, di Loris Zanelli di STL. e l' ospite d'onore Bjorn Larsson. Apertura della Liberia del Mare (collaborazione di Lucrezia Ricci dell'omonima libreria della Spezia), delle mostre e arrivo delle barche.



Mostre fotografica del Concorso "I sentieri del Mare"; Mostra "ambientale" dell "Enea"; Mostra sul recupero e ristrutturazione di un vecchio gozzo, "Bianca" armato a latina , da parte di Alberto Cavanna.



Alle 18 il primo appuntamento con la Battaglia della Meloria: incontro storico con il Professor Antonio Musarra, ricercatore di Storia Medievale presso l'Università "La Sapienza" di Roma, autore di numerose pubblicazioni, tra cui il suo ultimo libro sull'argomento, e il Professor Luca Lo Basso, , ricercatore universitario di Storia Moderna all' Università di Genova. Esperto sui temi della guerra navale, della navigazione mercantile nei suoi aspetti sociali, economici e giuridici e nella presenza degli operatori marittimi liguri nei mari del mondo in età moderna, introdotti da Margherita Manfredi.



La Battaglia della Meloria fu la più importante battaglia navale più importante del Medioevo.



Combattuta tra Genova e Pisa per il predominio del Commercio nel Mediterraneo Occidentale. Il 6 Agosto 1284, nei pressi dello scoglio della Meloria, al largo di Livorno, si affrontarono Genovesi e Pisani e fu risolutivo per il dominio commerciale del Mediterraneo Occidentale. Da quella battaglia, di fatto, Pisa perse il suo potere navale, la sua forza commerciale e perse influenza come Repubblica.



Battaglia importante anche per la nostra storia: da Lerici, fedelissima di Genova, parteciparono infatti con la flotta della Superba, 4 nocchieri, 120 marinai e 80 balestrieri (questi anche da Trebiano) ; in numero simile parteciparono da Portovenere, Vezzano e Arcola, Levanto. Molti uomini, circa 2.000 da Corvara e Carpena, allora borghi molto importanti .



L'incontro sarà utile per capire e conoscere le strategie dell'epoca, i commerci, come si arrivò alla Battaglia, i vari Comandanti e Ammiragli, i tipi di navi usate



Alle 21, il Grande Romanziere di Mare Bjorn Larsson, svedese, uno degli autori più noti in Italia e al Mondo, ospite d'onore della rassegna. Tra i suoi libri di maggior successo, tutti pubblicato in Italia da Iperborea: La vera storia del Pirata Long John Silver; Il cerchio Celtico; Il porto dei sogni incrociati, L'ultima avventura del pirata Long John Suilver, e tanti altri.



A Lerici presenterà il suo ultimo libro, "La Lettera di Gertrud", introdotto da Alberto Cavanna. Una storia di identità, di libertà, di scelta e sul prezzo che a volte è necessario pagare per il diritto a questa scelta. Una storia su cosa vuol dire essere "ebrei". Un bel romanzo, moderno e intimo presentato a Lerici,, nel Golfo che fu "Porta di Sion" .