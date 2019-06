"La sapienza classica per affrontare la rivoluzione cibernetica"

Golfo dei Poeti - Ogni anno raccoglie migliaia di spettatori - oltre 10mila nel 2018 - intorno alla cultura classica, articolandosi in una fitta serie di eventi che, in questa nuova edizione, la sesta, si svolgeranno tra Lerici, San Terenzo e Tellaro dal 21 giugno al 13 agosto. Torna anche quest'anno, con il contributo del Comune di Lerici e il patrocinio morale della Regione Liguria e dell’Ambasciata di Grecia in Roma, la Rassegna sulla sapienza, la filosofia, l'arte e la cultura dell'anticità greca e latina “MythosLogos”. La direzione artistica della manifestazione è di Angelo Tonelli , grecista di fama internazionale, poeta e regista teatrale.



"Mythoslogos - ha affermato stamani in conferenza stampa Tonelli - si propone di riconnettere la contemporaneità alle proprie radici elleniche per trovare in esse un solido riferimento spirituale e culturale, così da poter attraversare positivamente la crisi ecoantropologica in atto e la rivoluzione cibernetica in corso, unificando la dimensione creativa, dionisiaca, mitopoietica, con la riflessività apollinea. Per questo fin dalla edizione del 2014 ha attratto e attrae migliaia di spettatori".



“Vogliamo tornare a essere un Golfo di poeti - ha dichiarato il sindaco Leonardo Paoletti, e possiamo farlo grazie a importanti personalità della cultura che, come Angelo Tonelli, risiedono nel nostro territorio. Manifestazioni come Mythoslogos sono fondamentali per la loro capacità di caratterizzare Lerici come luogo di alta cultura. Del resto è questo l'indirizzo che vogliamo dare alla nostra politica turistica, che vuole restare fuori dal turismo di massa: Lerici non solo quindi luogo dove si mangia bene il pesce o dove c'è una splendida passeggiata, ma luogo tutto da scoprire, con profonde radici storico culturali. Un approccio, questo, in precedenza mai sviluppato in modo adeguato, invece noi ci crediamo”.



"MythosLogos si conferma uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva – ha aggiunto l'assessore al Turismo Luisa Nardone -. La rassegna torna quest'anno più ricca che mai, confermando il suo ruolo di riferimento culturale a livello provinciale e regionale. Ringraziamo per questo l'attenta regia del performer Angelo Tonelli, la cui regia rappresenta una garanzia di riuscita che si ripete di anno in anno".



Nel corso di MythosLogos sarà attivo un bookshop con i libri degli autori ospiti a cura de L’Ape Libraia di Alessandro Lana. In caso di pioggia tutti gli eventi previsti a Parco Shelley, o in ambientazioni all'aperto, fuorché gli spettacoli teatrali, si svolgeranno alla setssa ora in Sala Consiliare. Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.



Il programma



Rassegna sulla sapienza, la filosofia, l’arte e la cultura

dell’Antichità greca e latina

Ideazione e Direzione Artistica: Angelo Tonelli

Con il contributo del Comune di Lerici

Lerici, San Terenzo, Tellaro

21 giugno - 14 agosto



Aspettando MythosLogos 2019



Venerdì 21 giugno

Lerici, Belvedere Stefanini, Molo di Lerici, h 19.00

Compagnia Teatro Iniziatico

Melodie e canti in greco antico di Paola Polito

Omero, Odissea

Domenica 23 giugno

Lerici, Castello San Giorgio, h 21.00

Concerto audiovisivo per chitarra e sintetizzatori

del musicista greco Emilio Arfarà

Domenica 30 Giugno

San Terenzo, Parco Shelley, h 21.00

Apertura ufficiale di MythosLogos 2019

Saluti delle Autorità

Luigi Zoja, psicoanalista junghiano, scrittore

Il padre nel mito e nella storia. Un ruolo di ieri anche per domani?

Martedì 2 luglio

Lerici, Castello San Giorgio, h 21.00

Francesco Gori e Engrathia Ensemble

Azione teatrale: Penteo. Un rito iniziatico (liberamente tratto da Baccanti di Euripide)

Francesco Gori, ideazione e drammaturgia, regia di Francesco Gori e Gloria Amaranti

Videoart: Parama Libralesso

Venerdì 5 luglio

San Terenzo, Parco Shelley, h 21.00

Maurizio Bettini, Professore Ordinario di Filologia Classica e Antropologia del Mondo Antico, Università di Siena

I doveri umani degli antichi tra Antigone e Enea

Lunedì 8 luglio

San Terenzo, Parco Shelley, h 21.00

Guido Tonelli, Professore Ordinario di Fisica Generale per Ingegneria Informatica, Università di Pisa, Direttore dell’esperimento CMS al CERN di Ginevra che ha portato alla scoperta del Bosone di Higgs

Il vuoto nella fisica contemporanea e nelle figure della mitologia e della filosofia greca antica

Martedì 9 luglio

Lerici, Piazza Mottino, h 18.30

Marco Ercolani, psichiatra, psicoanalista, scrittore

Hybris e eudaimonia. Per una salute della mente

Letture di Lucetta Frisa.

Lerici, Rotonda Vassallo, h 21.00

I figli del Sole, Il Simposio, pratica filosofica e storia viva. La possibilità di rivivere un antico simposio ellenico.

Discutendo di filosofia mentre si sorseggia vino speziato cullati da antiche melodie.

Mercoledì 10 luglio

Lerici, Castello San Giorgio, h 21.00

Barbara Cappello, Luciano Olzer (video), Massimo Biasioni (musiche)

Phánes in Progress

Video|body e musical mapping-performance: Barbara Cappello

Lerici, Castello San Giorgio, h 22.00

Gabriella Cinti (Mystis), scrittrice, poetessa, performer apò stómati

La voce di Saffo e i volti della Dea (conferenza-performance)

Sabato 13 luglio

Lerici, Piazza Mottino, h 18.30

Paola Polito, vocalist, critica letteraria, Antonio Scollo, editore, Mattia De Poli, Università di Padova.

Presentazione con performance del libro sulla tragedia greca: Il canto di Dioniso, Alle origini della tragedia greca, (prefazione di A. Tonelli, postfazione e album CD “Pàthei màthos” di canti in greco antico: Phoskaiskià Paola Polito, Agorà & Co. 2019)

Lunedì 15 luglio

San Terenzo, Parco Shelley, h 21.00

Compagnia Teatro Iniziatico

Azione teatrale: Ecuba di Euripide

Regia di Angelo Tonelli e Susanna Salvi, con Luca Bossi, Chiara Cellini, Greta Di Sacco, Elena El Fazairy, Susanna Salvi, Angelo Tonelli; vocalist: Paola Polito; scenografia: Giuliano Diofili; coreografia Annalisa Maggiani

Martedì 16 luglio

Lerici, Castello San Giorgio, h 21.00

Miguel Camarero, danzatore Butoh, performer, attore

Minotauro, performance

Regia di SunJea Jay Lee

A seguire Riflessioni su Dioniso a cura di Angelo Tonelli

Mercoledì 17 luglio

Lerici, Sala Consiliare, h 18.30

Paolo Bertini, docente di Lingua e Letteratura Greca Liceo Costa di La Spezia, scrittore

Lingua dell’uomo, lingue del mondo.

Recenti acquisizioni e prospettive della linguistica classica

Venerdì 19 luglio

Lerici, Piazza Mottino, h 18.30

Luca Valentini, saggista, esperto di tradizione iniziatica

Pitagora delfico: Mito e Sapienza

Lunedì 22 luglio

San Terenzo, Parco Shelley , h 21.00

Le Tracce di Persefone:Incontri e fughe. Performance per corpo, immagini in movimento voce e musica

Danza performativa: Annalisa Maggiani e Adriana Michetti; immagini in movimento: Mario Morleo; violoncello e canto: Cristina Alioto; lettura performativa di testi greci: Angelo Tonelli; concept e regia: Annalisa Maggiani

Martedì 23 luglio

Lerici, Piazza Mottino, h 18.30

Stefano Bettera, giornalista, scrittore

La ricerca della felicità tra Oriente e Occidente

Giovedì 25 luglio

San Terenzo, Parco Shelley, h 21.00

Valerio Meattini, Professore Ordinario di Filosofia teoretica e Filosofia della mente, Università di Bari

L’anello di Gige. Del potere e sul potere nel mondo antico

Venerdì 26 luglio

Lerici, Sala Consiliare, h 18.30

Enrico Bardellini, docente di Storia dell’Arte

“Natura ama nascondersi”: Eraclito, Leonardo da Vinci, Michelangelo

Domenica 28 luglio

Lerici, Atrio Palazzo Comunale, h 19.00

Inaugurazione della mostra coprodotta da Naxoslegge del pittore Alessandro La Motta

I Lirici Greci-Tradurre la bellezza. Omaggio a Salvatore Quasimodo

Introduce Fulvia Toscano, Direttore Artistico di Naxoslegge

Lunedì 29 luglio

Lerici, Piazza Mottino, h 18.30

Cesare Crocini, specializzando in Filosofia e Forme del Sapere, UNIPI

Tò pneûma: aria, vita, divinità: la phýsis come vincolo e realizzazione (storia di una parola chiave dai Sapienti Greci al Cristianesimo).

Giovedì 1 agosto

Lerici, Piazza Mottino, h 18.30

Carla Sanguineti, scrittrice

Sguardi del femminile sulla cultura greca antica

Venerdì 2 agosto

San Terenzo, Parco Shelley, h 21.00

Atelier Teatro

Azione teatrale: L'asino d'Oro (Liberamente tratto dal romanzo di Apuleio)

Sabato 3 agosto

San Terenzo, Parco Shelley, h 21.00

Grande concerto: Spyros Giasaphakis-Dae Nynphe

Psychostasia (in caso di pioggia il concerto si terrà nella Sala Consiliare del Comune di Lerici, h 21.30)

Domenica 4 agosto

Lerici, Rotonda Vassallo, h 18.30 (in contemporanea)

MythosLogos bambine e bambini

- Laboratorio Vestivamo all’antica, a cura del Museo Archeologico di Spezia

- Mythos: letture animate di miti e leggende accompagnate da un sottofondo musicale. Quiz finale a squadre con premi, a cura di Alessandro Lana

- Il cielo di Zeus, a cura di Daniela Bianchi: coinvolgimento di bambine e bambini nella creazione pittorica di grandi immagini

Lerici, Pontile della Navigazione e Palco Rotonda Vassallo, h 21.30

Argonauti nel Golfo degli Dei, XX edizione, con poeti, musicisti, danzatori: sbarco poetico dalla nave Argò e corteo guidato dai trampolieri acrobati del gruppo Nouvelle Lune, con i poeti Tomaso Kemeny, Isabella Vergano, Angelo Tonelli, Francesco Macciò, Aima, Flaminia Cruciani, Pietro Berra, Mirna Lopez, Paola Pennecchi, Gabriella Galzio; Antonella Tronfi, soprano; musiche dal vivo: Daniele Dubbini (flauto indiano, hang, lama musicale) e Arthuan Rebis (arpa celtica, nikelharpa, zampogna)

Lunedì 5 agosto

San Terenzo, Parco Shelley, h 21.00

Cristiana Franco, Professoressa di Lingua e Letteratura Latina, Università di Siena

Circe: apparizioni e trasformazioni di una Dea antica

Mercoledì 7 agosto

Lerici, Castello San Giorgio, h 21.00

Matteo Nucci, scrittore

Eros e libertà

Venerdì 9 agosto

San Terenzo, Parco Shelley, h 21.00

Angelo Tonelli, grecista

Lo sciamanesimo greco e il “Mongolo di Taranto”

Mercoledì 14 agosto

Tellaro, Piazzetta dell’Oratorio ‘n Selaa, h 21.00

Atelier Teatro

Medea, di Jean Anouilh

Tellaro, luogo da definire, h 23.00

Azione Teatrale: Alla Greca di S.Berkoff

Una rivisitazione dell' Edipo re

Progetto a cura di Atelier Teatro

Consulenza per la regia e adattamento: Carlo Boso; coreografia: Marina Michelis; musica dal vivo: Matteo Addante e Giulio Berutto; coro: Francesco Forges



Eventi collegati a MythosLogos 2019:



Domenica 30 giugno

Campo Cecina (MS), h 15.00

Compagnia Teatro Iniziatico

Ecuba di Euripide

Campo Cecina (MS), h 17.00

Performance-projekt

Il Vello d’Oro, regia e coreografia di Yumiko Yoshioka – Gest/azione Annalisa Maggiani

Domenica 7 luglio

La Spezia, Castello S. Giorgio, h 21.00

Compagnia Teatro Iniziatico

Ecuba di Euripide