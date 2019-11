“L’ufficiale e la spia” di Roman Polanski all'Astoria

Golfo dei Poeti - “L’ufficiale e la spia” di Roman Polanski dal 21 novembre in proiezione all'Astoria Lerici. Un film di cui sono state già fatte anteprime il cui ricavato è andato alla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC, Progetto Dreyfus, Mamash, Solomon osservatorio discriminazioni per aiutare la loro opera di contrasto all’antisemitismo. Sarà in visione giovedì 21 e venerdì 22 alle 21, sabato 23 alle 15.30, 18 e 21, domenica 24 novembre alle 15, 17.30 e 20.30.



"L’ufficiale e la spia" (J’Accuse) è stato presentato all‘ultima edizione del Festival di Venezia. Protagonista della vicenda era un mite caporale dell’esercito ebreo francese alsaziano, Alfred Dreyfus, accusato ingiustamente di essere una spia della Germania e completamente innocente. Infatti tempo dopo si scoprì che il vero responsabile era il colonnello Esterhazy. Umiliato, condannato per presunta “cospirazione” (tipico stereotipo antisemita) e esiliato su una sperduta isola tropicale nella Guyana Francese, a difenderlo con un famoso articolo “J’accuse” (Io accuso) che dà il titolo alla pellicola, l’avvocato e scrittore Emilie Zola che denunciò l’antisemitismo di quell’epoca.



Polanski ha fedelmente rappresentato l’accaduto adattando sul grande schermo l’omonimo romanzo di Robert Harris e riproducendone il contesto storico e gli avvenimenti. Questo anche grazie a bravi attori come Louis Garrell, figlio del regista Philip nella parte di Dreyfus e Jean Dujardin, che a soli 47 anni ha già lavorato con maestri come Lelouch e Scorsese nella parte del suo antagonista l’ufficiale Georges Picquart. Un film storico di grande precisione ma anche emozionante e dal ritmo serrato per un regista, la cui vita sembra un poema epico.