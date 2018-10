'L'autunno e il magico mondo degli elfi', laboratorio per bambini a Lerici

Golfo dei Poeti - Si terrà venerdì 19 ottobre 2018 presso lo studio di Photo2.2 sito in Via della Repubblica 49 a Lerici alle 16.30 il laboratorio creativo con ritratto fotografico dal titolo “L’autunno nel magico mondo degli Elfi” per bambini e genitori dai 4 anni in su.

Il laboratorio creativo sarà condotto da Stefania Martinico Maestro d’arte in decorazione, specializzata in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo, tutti i partecipanti (genitore - figlio) potranno realizzare un decoro floreale naturale, come corone, cappelli o mantelli con foglie e materiale autunnale presente già in studio, da utilizzare poi per il set Fotografico. Ogni partecipante dopo aver creato il proprio decoro, diventerà “Modello” del set -L’autunno nel Magico mondo degli Elfi- creato da Simona Accettura fotografa specializzata in elaborazioni digitali e colorazione di comics.

Al termine del pomeriggio ogni bambino porterà a casa una stampa dal formato di cm 15 x 18 e la propria creazione autunnale.

Crediamo - dice Stefania Martinico - che promuovere eventi di collaborazione creativa tra genitori e figli sia costruttivo ed armonioso, oltre a poter condividere una bellissima esperienza emotiva del poter e saper fare insieme.

Dello stesso parere anche l’organizzatrice della giornata - Simona Accettura - rendere eterni gli attimi di felicità di un bambino, per un genitore è fondamentale.. così dopo il grande risultato riscontrato per l’evento di Be Fantastic tenutosi al Castello di Lerici il 5 ottobre ci siamo dette quell’armonia era vitale, riorganizziamoci!!

Il pomeriggio avrà il seguente svolgimento:

ore 16.30 - 16.50 arrivo e accoglienza

ore 17.00 inizio presentazione del laboratorio e svolgimento

Ore 18.00 Set fotografico.

L’evento è aperto a tutti, per partecipare necessita prenotarsi entro il 18 ottobre al 339/2699455.