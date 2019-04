“Krons”, la personale di Walter Tacchini al Castello di Lerici

Golfo dei Poeti - Walter Tacchini, il genio umano che si confronta con la materia e le forme, con la luce e il colore, espone al Castello di Lerici.

L'occasione è “Kronos”, personale dell'artista allestita nella cornice d'eccezione del Castello di Lerici, che sarà inaugurata sabato 20 aprile alle ore 17. L'esposizione rimarrà visitabile al pubblico, a ingresso libero e gratuito, fino al 28 luglio.

"Non ho timore di affermare che Walter Tacchini sia uno tra i più grandi artisti viventi – commenta il sindaco Leonardo Paoletti -. Lo è nel significato vero del termine, quello del genio umano che si confronta con la materia, che coglie la vibrazione interiore del colore. Walter Tacchini non può essere altro che un artista. Lo è pienamente, non potrebbe fare altro".

Nel cammino terreno di Tacchini ci sono l'esistenzialismo, l'arte sociale, Parigi, le sorelle de Beauvoir, Sarte, Prévert.

L'artista ha sempre guardato avanti, a ciò che c'era da inventare, socializzare, organizzare, per far sì che l'arte non fosse l'espressione di un èlite, ma il valore fondante di una comunità.

"L'esposizione è una poliedrica antologica dell'artista, un vero e proprio percorso creativo dagli albori alle sue ultime creazioni – aggiunge l'assessore al Turismo Luisa Nardone -. Diverse forme d'arte, dalla pittura, alla scultura, alla ceramica, trovano spazio nelle magnifiche sale del Castello che, se da una parte valorizzano la personale dell'artista, dall'altro viene valorizzato a sua volta dalla genialità delle opere esposte".

Muovono contemplazione e infinita ammirazione i lavori tutt'altro che convenzionali dedicati all'amata Lerici, borgo marinaro colto tra luci e colori, nella sua bellezza dispiegata nel tempo.

Co-protagonista dell'esposizione è Kronos, emblematica divinità greca chiamata a raffigurare lo speciale contenitore dei frenetici mutamenti dei modi di vivere.

Walter Tacchini vive a Trebiano e, dal 1975 al 2005, ha insegnato come docente di cattedra all’Accademia di Belle Arti di Carrara. Proveniente da importanti esperienze di arte sociale in Francia e Italia, Tacchini ha creato una nuova occasione di integrazione tra la vitalità fisica dell’arte sociale e la staticità delle opere di arte ambientale. Dopo aver esposto opere nei più grandi musei del mondo, tra cui il Museo d’Arte Contemporanea parigino “Centro Georges Pompidou”, l’artista ha fatto parte della Commissione Nazionale riunitasi a Firenze per l’assegnazione tramite concorso di cattedre per le 17 Accademie di Belle Arti presenti sul territorio italiano. Nel 2016 ha ricevuto la Cittadinanza Onoraria dal Comune di Arcola per l’impegno e l’attività svolta in campo artistico. Opere di Walter Tacchini sono esposte in numerosi musei, scuole, municipi, case di cultura in Francia, Belgio, Germania e Russia, e in collezioni private.



Orari di apertura del Castello:

dal 21/04 al 30/06 – Ore 10-12 e 15-18 (lunedì non festivo chiuso)

da 01/07 al 20/07 – Ore 10-12 e 18-23 (tutti i giorni)

Per info: 0187 969164

Email: lericicoastinfo@gmail.com e turismo@comune.lerici.sp.it