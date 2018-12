“In viaggio con Dante: dalla selva oscura alla visio Dei” con Mirko Manuguerra

Golfo dei Poeti - Venerdì 21 dicembre, alle ore 21.00 presso la Sala consiliare del Comune di Lerici, si terrà la conferenza “In viaggio con Dante: dalla selva oscura alla visio Dei”, organizzata dall’associazione culturale Lerici Domani con la collaborazione del Centro Lunigianese di Studi Danteschi. Mirko Manuguerra, noto studioso del sommo poeta, accompagnerà gli spettatori lungo le tappe poetiche del pellegrinaggio dantesco, alla riscoperta del percorso poetico-mistico narrato nella Divina Commedia. Assieme a Dante, smarrito nell’abiezione di un mondo politico-culturale connotato dall’assenza della luce divina, il pubblico attraverserà Inferno e Purgatorio, per giungere a godere della luminosa visione di Dio nel Paradiso.

“Siamo particolarmente lieti di ospitare nella nostra città un evento che si propone una ancora più grande diffusione della bellezza della poesia di Dante Alighieri. - ha dichiarato il Presidente dell’associazione Lerici Domani Fabio Scorretti – Questo gigante della nostra terra, espressione di quella cultura destinata a durare per sempre, è riuscito, come pochi, a penetrare il messaggio cristiano e a farne partecipi tutti. Nello stesso periodo storico, San Francesco con il Cantico delle creature esalta e magnifica e bellezze della natura e delle cose concrete del mondo; Dante, invece, rivolge l’attenzione alla bellezza della natura umana. Si mostra sensibile alla bellezza, soprattutto a quella femminile, tanto che l’espressione ‘donna bella’ è ripetuta più volte nella Commedia. Inoltre, tutte le cose tendono verso l’ordine, verso la perfezione, verso Dio, in modo diverso: l’ordine e le leggi che lo scienziato scopre nell’universo sono segno e sigillo dell’impronta di Dio dell’universo. Dante ci aiuta a comprendere la verità delle parole di san Tommaso: credo ut intelligam (credo per comprendere) e intelligo ut credam (comprendo per credere). L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano riassaporare la bellezza della poesia e del messaggio dantesco.”