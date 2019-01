“Hide Park Rep” a Lerici in ricordo di Vasco Bardi

Golfo dei Poeti - Vasco bardi continua a far riunire artisti di varie discipline che, nel suo ricordo, perseverano in quello che è stato il vero intento dell’eclettico artista: quello della diffusione popolare dell’arte nelle sue svariate forme.

Ne è un significativo esempio, l’iniziativa che si svolgerà domenica 6 gennaio a Lerici dalle 15 in calata Mazzini, sotto la tettoia del ristorante “La Calata”.



La manifestazione, intitolata “Hide Park Rep” è stata ideata proprio dallo stesso Bardi e quest’anno, nella sua sesta edizione, è organizzata dalla associazione culturale Stabilis. In particolare, si svolge, grazie all’impegno di Marco Raiti e Catello Marianni, amici cari del grande poeta che non vogliono dimenticare l’artista, deceduto il 5 maggio del 2013, né le sue innumerevoli iniziative culturali.



La manifestazione prevede una mostra di quadri realizzati da importanti pittori spezzini.



Dalle 15 nove poeti e dicitori liberi si esibiranno con le loro perfomance personale.



Mostra di pittura di:

Antonella Boracchia, Oriana Cattoi, Daniela Cargioli, Maria Chiocca, Giobatta Framarin, Catello Marianni, Vittorio Nobili, Mirella Raggi, Ebe Sacchi,



Poeti e dicitori liberi:

Aldo Bertella, Antonella Boracchia, Francesco Cummaro, Fabiana Del Bianco, Daniela Gremmo, Paolo Lazzini, Luigi Leonardi, Catello Marianni, Marco Raiti.



Confidando in una giornata di sole, come da previsioni meteo, gli organizzatori invitano tutti alla partecipazione e in particolare alle persone particolarmente sensibili a questo tipo di iniziative.