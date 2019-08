"Gesù sciamano", suggestione dal finale di Mythoslogos

Golfo dei Poeti - Sapienza classica tema di nicchia? Mica tanto, visto che anche quest'anno la rassegna lericina 'Mythoslogos', animata dal noto studioso e poeta Angelo Tonelli, ha richiamato un pubblico attento e numeroso. È accaduto anche venerdì scorso in occasione dell'ultima conferenza della manifestazione, seguita da oltre cinquanta persone nel fresco frondoso del Parco Shelley. L'incontro ha visto Tonelli raccontare del legame – non sempre riconosciuto – tra il mondo greco e quello orientale, in particolare tra cultura classica e sciamanesimo. “Cominciamo a liberarci la testa dall'idea della fioritura di una Grecia autoctona, mirabile prodigio di geometrie winkelmaniane, interamente autofiorita, senza debiti – ha affermato Tonelli –. Ci sono studiosi arroccati sulle Termopili dell'ottusità che difendono la Grecia dai contatti con l'Oriente, anche quello più vicino”. Un filo rosso, quello tra Grecia e Asia, testimoniato per Tonelli anche dalla scoperta del 'Mongolo di Taranto', ovvero un'immagine su ceramica vascolare, risalente al V secolo a.C., raffigurante una sorta i guerriero delle lande mongole. “Barba aguzza, zigomi orientali, occhi a mandorla. Un tassello che dimostra i legami culturali, commerciali e spirituali tra la Magna Grecia e l'Oriente”, ha spiegato Tonelli parlando del manufatto ritrovato nel Tarantino e ora conservato all'Università di Heidelberg.



Ma chi erano gli sciamani? “Mediatori per la comunità tra il visibile e l'invisibile, guaritori, esperti di farmaci e incantamenti, guide spirituali”, ha illustrato Tonelli, inserendo nel novero sciamanico figure quali Parmenide (“Un profondo meditante”), Pitagora e i pitagorici in generale “che praticavano discipline spirituali rigorosissime”. Ma le nostre radici sciamaniche sono andate perdute “perché spezzate – ha detto Tonelli – principalmente ad opera del Cristianesimo. Si è verificata la loro obliterazione a vantaggio di una civiltà che ha preferito la scienza e la tecnica. Chapeau alle loro conquiste, ma massimo disprezzo per i danni che seminano i frutti del caro io, la mancanza dello sguardo della consapevolezza, della coscienza oceanica, del senso di appartenenza dell'essere umano a un grande organismo unitario”.



Lo sciamanesimo non ci ha lasciato testimonianza scritta. “È una dimensione che non ama la scrittura – ha detto lo studioso – perché questa elide il contatto vibrazionale diretto con il portatore di sapienza. La scrittura non era amata dai grandi sciamani, e forse a tale sfera va ricondotto Gesù Cristo, di cui non abbiamo testi scritti”. Dalla suggestione sul Nazareno si arriva a una considerazione sul “panorama miserabile della politica, senza distinzioni. Una classe politica segnata da un difetto di fondo: la mancanza di una formazione spirituale interiore che sarebbe possibile avere solo in caso di recupero del patrimonio delle nostre radici. I politici attuali hanno la stessa consistenza spirituale delle loro caricature del carnevale di Viareggio”.