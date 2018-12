"Four steps choir" nella chiesa di San Terenzo

Domenica l'accensione dell'albero con brindisi e lotteria. Poi verrà il tempo dei mercatini di Capodanno.

Golfo dei Poeti - La Proloco di San Terenzo organizza il suo calendario natalizio che si aggiunge al fitto programma di eventi patrocinati dal Comune di Lerici. In paese il 16 dicembre verrà finalmente acceso l'albero di Natale in Via Trogu alle 15: per l'occasione verrà offerto panettone, spumante e ci sarà la lotteria con in premio cesti natalizi. Un modo semplice per passare un pomeriggio di scambio di auguri e in allegria. Il 21 dicembre alle 21 nella chiesa parrocchiale si esibirà il coro "Four steps choir" diretto da Pietro Sinigaglia. Dal 30 Dicembre al 1° Gennaio sul lungomare saranno presenti i mercatini di Capodanno per iniziare l'anno con dello shopping e per fare gli ultimi regali.