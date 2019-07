"Fermo mobile" di Arianna De Nicola in mostra a Tellaro

Golfo dei Poeti - La prossima personale ospitata dallo spazio Fourteen ArTellaro è con l’artista Arianna De Nicola. L’appuntamento è a partire dal 13 luglio alle 19. L’installazione "Fermo mobile" è in linea continuativa con la sua recente personale al 16Civico di Pescara “Il suono del limite”, a cura di Maila Buglioni.

Anche in questo caso, tramite l’utilizzo di delicati manufatti ceramici, ci sposta metaforicamente su concetti della vita delle cose e degli esseri umani dove l’essenza dei due può essere intercambiabile e dove le relazioni di incontro-scontro cambiano in modo inappellabile la sostanza al di là della forma visibile.



Scrive Giulia Fonzi riguardo a “il suono del limite” nel suo articolo per Exibart:“Ammirate da lontano, le creazioni di De Nicola vestono un’estetica fatta di precisione e delicatezza, ma è solo avvicinandosi che tutte le imprecisioni vengono a galla e ciò che si credeva di aver capito poco prima si rovescia. L’artista romana propone uno straordinario lavoro empatico in costante dialogo con le percezioni umane...”



Ma se nella precedente esposizione il suono accompagnava l’incontro-scontro della materia nella sua indagine metaforica, in questa installazione site specific per Fourteen, nell’accezione del paradosso del titolo, la materia, anche quella di cui ad occhio non si percepisce variazione, ha già subito una trasformazione e seppur immobile emette un vibrante suono come a dire che i sensi colgono li dove l’occhio e la logica sono mancanti.