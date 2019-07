"Fashion in the night" al Parco Shelley

Golfo dei Poeti - Red Carpet per Antonietta Guarino La Rouche a Sala CarGià Atelier a cielo aperto al Parco Shelley di San Terenzo dove si terrà un simposio d'arte cultura e spettacolo dedicato a Carla e Giacomo Gallerini.

Guarino presenta i suoi capi tra Roma, Taiwan e Milano, la distinguono creatività e alta manualità, parliamo di Antonietta Guarino creatrice di capi d'alta moda selezionata ed ammessa alla prestigiosa Accademia dei Sartori di Roma.

Sviluppa la grande passione per il suo lavoro senza risparmiarsi mai, curando ogni capo con talento artistico nel suo Atelier La Rouche di Via Raffaele De Nobili dove disegna di modelli di alta classe per il red carpet.

Crea abiti da sera, abiti da sposa e afforonta l'haute couture con talento innato e professionalità, nei suoi obiettivi esprimersi professionalmente nella sua città La Spezia e le sfilate a Parigi

Oggi alle ore 21,15 Antonietta Guarino concluderà l'ottava edizione del Simposio di arte cultura e spettacolo al Parco Shelley di San Terenzo evento a cura di Ezia Di Capua con la sfilata di moda “Fashion in the night” .

Antonietta Guarino con questa sfilata festeggia il decimo anno di attivita' nell' Haute couture firmando una collezione esclusiva dedicata alla pellicceria e all'abito da sposa. Sarà un evento magico, unico nel Golfo dei Poeti , un Red Carpet di altissimo livello e gran classe, un inno all'eleganza e allo stile italiano esaltato da bellissime modelle.

Non mancheranno, musica colori e brindisi finale

Si ringraziano per la partecipazione straordinaria all'evento le cantanti Sara Donaggio, Chiara Vergassola e le ballerine di Dimensione Danza

Gli organizzatori ringraziano per il patrocinio gratuito Sala CarGià, il Comune di Lerici la ProLoco di San Terenzo e il Lions Club della Spezia.