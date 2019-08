"Consapevolmente" torna nel luogo in cui ha visto la luce

Golfo dei Poeti - Una Lerici ‘diversa’, attraversata da un fermento intellettuale, dall’incontro fra persone, dalla ricerca di una visione diversa del mondo attraverso i linguaggi della scienza, dell’arte e delle discipline psicofisiche. Il 30, 31 agosto e il 1° settembre 2019 Consapevolmente, il progetto per la diffusione di pratiche, pensieri e visioni torna al Castello di Lerici, con una tre giorni di conferenze, tavole rotonde, spettacoli e intrattenimento di qualità immersi nella bellezza del Golfo dei Poeti. Il castello, come la prua di un’immensa nave sul mare, sarà il teatro illustre di creatività, ricerca e conoscenza attraverso la partecipazione di esperti, scienziati, maestri e musicisti originali e stimolanti che si avvicenderanno per tutto il weekend. Progetto ideato e diretto da Malcolm Bilotta, psicologo e maestro di Yoga, insieme a Petualia Lera, immaginalista e maestra di Yoga Sciamanico, nasce a Lerici nel 2011 per poi riproporsi in tutta Italia e all’estero come momento di riflessione e dialogo tra saperi umanistici e saperi scientifici. Esperienza d’eccellenza che negli anni

ha inanellato nomi del calibro di Alejandro e Christobal Jodorowsky, Patch Adams, Fritjof Capra, Claudio Naranjo, Giovanni Lindo Ferretti, Teho Teardo e Blixa Bargeld, Antonio Nuzzo, A.H. Almaas, Dean Radin, John Hagelin, Rudolph Tanzi, Peter Russell e tanti altri ancora.



Gli ospiti dell'edizione 2019. Piergiorgio Odifreddi matematico, logico, saggista e accademico italiano. Oltre che di matematica, nelle sue pubblicazioni si occupa di divulgazione scientifica, storia della scienza, filosofia, politica, religione, esegesi, filologia e saggistica varia. Piero Mozzi medico secondo natura. Questa la definizione esatta del dottore famoso per i suoi studi sulla dieta del gruppo sanguigno. Selene Calloni Williams scrittrice e documentarista, è autrice di numerosi libri tradotti e pubblicati in diversi paesi del mondo e documentari a tema psicologia ed ecologia profonda, sciamanesimo, yoga, filosofia e antropologia. Il maestro Shaikh Hassan Dyck rappresentante per l'Europa della Confraternita Sufi Tariqa Naqshbandia Haqqania. Antonio Nuzzo il più autorevole maestro di yoga in Italia. Dal 2000 è socio onorario, vice-presidente e membro del comitato pedagogico della Federazione Mediterranea Yoga. A

Roma insegna al Centro Studi Yoga. Mario Raffaele Conti è un giornalista, conduttore radiofonico, autore e scrittore italiano. Ha collaborato con le principali testate italiane, dal 2018 scrive per la rivista Yoga Journal. Sebalter Sebalter, pseudonimo di Sebastiano Paù-Lessi è un cantante e violinista svizzero. Paolo Serioli è un polistrumentista e costruttore di strumenti ancestrali. Paolo propone in tutta Italia workshop sull’uso intuitivo del suono e della voce, costruzione di strumenti e altri laboratori sciamanici creativi. Ha elaborato di recente un metodo per integrare il suono nelle costellazioni famigliari. Le Maricanti: Cristina Alioto, Tiziana Fosella, Mariella Melani, Anna Menchinelli: un incontro

di quattro voci, quattro donne accomunate dalla presenza del canto nella propria vita. Il canto come dono, come occasione preziosa di incontro della propria e altrui umanità. Il repertorio si compone di brani originali e altri provenienti dalla tradizione di diversi popoli del mondo.



Il progetto, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Lerici, è completamente autosostenuto attraverso la bigliettazione degli eventi. Ai singoli appuntamenti in programma possono partecipare solo circa 100 persone.

Info info@consapevol-mente.it Tel. 339 666 03 72 - Iscrizioni e prenotazioni www.consapevol- mente.it.



VENERDÌ 30 AGOSTO

16.30 Cerimonia di apertura

17.00 Conferenza PIER GIORGIO ODIFREDDI Le quattro vie all’illuminazione

18.00 Conferenza PIERO MOZZI Gruppi sanguigni e combinazioni alimentari

20.00 Tavola rotonda

21.00 Apericena

22.00 Concerto LIVE "SEBALTER"



SABATO 31 AGOSTO

Ore 17.00 Conferenza ANTONIO NUZZO I doni dello Yoga

Ore 18.30 Conferenza MARIO RAFFAELE CONTI E ELIA PERBONI Yogananda mi ha cambiato la vita

Ore 20.00 Concerto

Ore 21.00 Apericena

Ore 22.00 Concerto SUFI LIVE "SHAIKH HASSAN DYCK"



DOMENICA 1 SETTEMBRE

Ore 17.00 Conferenza SHAIKH HASSAN DYCK La Via dei maestri d’amore

Ore 18.30 Conferenza Selene Calloni Williams IKIGAI ciò per cui vale la pena vivere

Ore 20.00 Tavola rotonda

Ore 21.00 Apericena

Ore 22.00 Concerto LIVE quartetto vocale MARICANTI



WORKSHOP

Selene Calloni Williams – Costellazioni familiari ad approccio immaginale

sabato e domenica ore 9.00 – 17.00



Antonio Nuzzo – Hatha Yoga e Tantra

sabato ore 13.00 – 17.00



Paolo Serioli – Costruzione tamburo sciamanico

sabato e domenica ore 10.00 – 17.00