'Consapevolmente' al castello di Lerici, apre Odifreddi il 30 agosto

Golfo dei Poeti - A cavallo tra la fine di agosto e l'inizio di settembre il festival 'Consapevolmente' torna a Lerici, là dove tutto è cominciato nel 2011. Cornice della rassegna, in programma 30 e 31 agosto e 1 settembre, sarà il castello monumentale. Il ricco programma proporrà ancora una volta spunti di riflessione e approfondimento sul rapporto tra mente, società e ambiente. “Il festival – come spiega l'ideatore Malcolm Bilotta - si pone l’ambiziosa mission di fare dialogare culture e saperi diversi per costruire un ponte tra le discipline tecnico-scientifiche e quelle etico-umanistiche e contribuire in tal modo a dare vita a una visione olistica, integrata, interdisciplinare dei saperi che è l’unica da cui oggi può nascere una consapevolezza fatta di scelte quotidiane e il progetto per un mondo migliore”.



Il programma di Consapevolmente 2019 – Risveglio metropolitano



VENERDÌ 30 AGOSTO

16.30 CERIMONIA DI APERTURA



17.00 CONFERENZA PIER GIORGIO ODIFREDDI euro 10.00



18.00 CONFERENZA PIERO MOZZI euro 10.00



20.00 TAVOLA ROTONDA prenotazione obbligatoria ad offerta libera



21.00 APERICENA



22.00 CONCERTO LIVE “SEBALTER” + consumazione euro 10.00



SABATO 31 AGOSTO

ORE 10.OO WORKSHOP



ORE 17.00 CONFERENZA ANTONIO NUZZO euro 10.00



ORE 18.30 CONFERENZA MARIO RAFFAELE CONTI E ELIA PERBONI euro 10.00



ORE 20.00 TAVOLA ROTONDA prenotazione obbligatoria ad offerta libera



ORE 21.00 APERICENA



ORE 22.00 CONCERTO SUFI LIVE “SHAIKH HASSAN DYCK” euro 10.00



DOMENICA 1 SETTEMBRE

ORE 10.00 WORKSHOP



ORE 17.00 CONFERENZA + SATSANG SHAIKH HASSAN DYCK euro 10.00



ORE 18.30 CONFERENZA SELENE CALLONI WILLIAMS euro 10.00



ORE 20.00 TAVOLA ROTONDA prenotazione obbligatoria ad offerta libera



ORE 21.00 APERICENA



ORE 22.00 CONCERTO LIVE quartetto vocale MARICANTI + consumazione euro 10.00





WORKSHOP

Selene Calloni Williams costellazioni familiari ad approccio immaginale euro 100.00



sabato 9-17 e domenica 9- 17



Antonio Nuzzo hatha yoga euro 80.00



sabato 13-17



Paolo Serioli costruzione tamburo sciamanico COMPRESO tamburo euro 220.00



sabato 10-17 e domenica 10-17