´Castello spazio creativo´, tutti i premiati

Golfo dei Poeti - Si è svolta domenica 7 gennaio, al Castello di Lerici, la premiazione del primo Contest di pittura all'interno della Esposizione "Castello Spazio Creativo". La commissione, formata da Tiziano Campi - artista e Docente all'Accademia delle Belle Arti di Brera - Monica Nicoli - Professoressa di Storia dell'arte all'Istituto Parentucelli Arzelà - e dall'artista Walter Tacchini, ha decretato di conferire i seguenti premi:

1° Premio all'opera di Gio. Batta Framarin per "la suggestiva interpretazione cromatica, la scelta espositiva e il senso della pittura";

2° Premio all'opera di Franca Piazza per "la freschezza esecutiva e la suggestiva interpretazione del mare di Lerici";

3° Premio a Elisabetta Giannaccini per "la buona composizione grafica e prospettica dell'interno del Castello di Lerici".



Segnalazione particolare della commissione è andata all'opera fuori concorso dal titolo "Nata", per "la sperimentazione tecnica, la suggestione evocata e l'originalità": un progetto condiviso, coordinato da Marzia Marusca Morelli e realizzato dalle artiste del laboratorio di arte terapeutica locale, dedicato al ricordo di “Anto”, un'amica scomparsa prematuramente.

Agli artisti sono stati conferiti dal Sindaco Leonardo Paoletti, dall'assessore al Turismo Luisa Nardone e dal delegato alla Cultura Riccardo i premi in denaro, pari a 300 euro per il primo classificato, 200 euro per il secondo e 100 euro per il terzo.

.

Hanno partecipato all'estemporanea di pittura: Bonini Alessio, Cattoi Oriana, Delfini Doriano, Framarin Gio Batta, Giannaccini Elisabetta, Gozzani Gianni, Piazza Franca, Rangoni Antonio e Silvestri Eirené, la più giovane partecipante all'iniziativa con i suoi 18 anni appena compiuti.

Di seguito i partecipanti all'esposizione "Castello Spazio Creativo": Amati Donatella, Baldissera Elisa, Bertella Aldo, Bertucci Rita, Bonini Alessio, Capitani Filippo, Capitani Vittorio, Cattoi Oriana, Cavaliere Raffaele, Chiappini Chiara, Corcione Maria Teresa, Cortese Maria Chiara, Dané Paola, Fresia Sofia, Ghiggini Simone, Giannaccini Elisabetta, Ionascu Madalina, Montaresi Federico, Morelli Marzia Marusca, Moscato Alessio, Pellegri Armida, Paglia Nicola, Papanti Lorenzo, Piazza Franca, Prudente Giordano, Rangoni Antonio, Rangoni Paolino, Scarpelli Rita, Stucchi Manuel, Tamberi Mario, Tomassini Nara, Zanardelli Beatrice.