"Botteri donna unica, per lei in programma una serata su misura"

Golfo dei Poeti - La cura del dettaglio per regalare una serata speciale e di libertà a una donna che lo è altrettanto. E' questa la filosofia del premio "Porto Venere donna" che avrà come protagonista la giornalista Rai, corrispondente dagli Stati Uniti e dalle zone di guerra, Giovanna Botteri intervistata per l'occasione dallo scrittore Marco Buticchi.

Dopo le indiscrezioni trapelate la scorsa settimana sulla consegna del premio (leggi qui) questa mattina si è tenuta in Provincia la presentazione della serata dell'8 agosto quando avverrà la consegna del premio con la presenza del neo presidente Pierluigi Peracchini, dell'amministrazione di Porto Venere, del direttore artistico Oreste Valente e del maestro Francesco Vaccarone creatore della Nike in marmo che verrà donata alla vincitrice.

"E' nostro compito - ha spiegato la presidente della Consulta provinciale femminile, Eliana Bacchini, ente che organizza il premio - saper valorizzare le donne che hanno saputo distinguersi in tutti gli ambiti. Noi facciamo del nostro meglio per portare avanti questo importante premio e vorremmo che avesse tutta la visibilità che merita. Portiamo avanti questo progetto con l'autofinaziamento delle quote annuali e quest'anno con il sostegno di sponsor importanti ai quali va tutta la nostra gratitudine. Non è semplice ma siamo riusciti ad arrivare alla 25esima edizione. Inoltre per raggiungere Porto Venere e la suggestiva location di San Pietro abbiamo messo a disposizione alcuni pullman che partiranno da Brugnato e Sarzana per poi raggiungere Passeggiata Morin da dove salperanno i traghetti verso Porto Venere. Vogliamo che a questa serata partecipi tutta la provincia. Lanciamo anche un appello alla Provincia, appena insediata, affinché possa sostenerci anche per le prossime edizioni".

Il presidente della Provincia Peracchini ha aggiunto: "Da settembre potremo ragionare insieme e troveremo il modo di sostenervi. Il "Premio porto Venere donna" è fondamentale perché punta a riconoscere il ruolo della donna stessa chiamata a ricoprire tutti i ruoli senza che, talvolta, ne venga riconosciuto il valore. In una società che tende a perderli i valori questa iniziativa diventa un simbolo forte per rendere merito a tutte le donne".

Se la location mozzafiato non cambia, dietro alla serata c'è un lavoro meticoloso che ha il fine di regalare alla sua protagonista un momento unico e nel quale possa rispecchiarsi. Ad occuparsi di tutto questo è il direttore artistico Oreste Valente: "Il mio scopo è seguire con attenzione la premiata, capirla e mettere sul palco qualcosa che la rispecchi in tutto e per tutto. Per Giovanna Botteri abbiamo pensato ad un'intervista non convenzionale alternata da momenti artistici grazie ad una coppia di fratellini Matilde e Leonardo Trevisan, di 9 e 11 anni. Il tutto sarà accompagnato, oltre che dalle loro perfomance di movimento e danza, dai ragazzi del Liceo musicale della Spezia che interpreteranno brani di musica jazz, temi da film. Ma il premio non sarebbe la stessa cosa senza il contributo del maestro Francesco Vaccarone che è l'immagine di questo premio".

Il maestro Vaccarone ha ricordato l'avvocato Marisa Sergi, una delle menti più brillanti per la nascita del Premio Porto Venere donna scomparsa prematuramente, e ha raccontato: "La mia opera è ispirata alla Nike di Samotracia che era una polena e quindi una guida, come tutte le donne che sono costrette a indossare sette maschere per ricoprire altrettanti ruoli. Per me è un grande onore che altre 24 persone illustri di questo Paese abbiano una mia opera".

Arrivato alla 25esima edizione il premio è andato a personaggi del calibro di Margherita Hack, Dacia Maraini , il premio Nobel Rita Levi Montalcini, Fiona May più volte medaglia d’oro in atletica con i colori italiani, Carmen Lasorella – la prima giornalista italiana ad essere corrispondente dalle zone di guerra. Al termine della presentazione si è tenuta la tradizionale firma della scultura da parte del maestro Vaccarone.