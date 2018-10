"Bava puzzle", l'omaggio di Ceccarini, Settimini e Tassara al grande regista

Golfo dei Poeti - Il 4 ottobre alle 21 al Castello di Lerici, sarà presentato in anteprima nazionale il documentario omaggio “Bava puzzle” realizzato da Daniele Ceccarini, Paola Settimini e Francesco Tassara.



Un docufilm dedicato a Lamberto Bava, uno dei registi e sceneggiatori più importanti della scena fantastica internazionale degli ultimi quarant’anni che attraverso gli aneddoti e i racconti di attori, registi, critici ed esperti del settore, ripercorre la carriera del regista, dai primi passi nel cinema con il padre Mario, all’esordio con "Macabro", dalla collaborazione con Argento nei grandi successi di "Demoni" e "Demoni 2" che lo hanno reso in tutto il mondo un regista cult, fino ad arrivare alle serie televisive di grande successo come "Fantaghirò", "Desideria" e "Sorellina". Sono presenti i contributi di Pupi e Antonio Avati, Alessandra Martines, Veronika Logan, Erika Blanc, Alessandra Moretti, i Manetti Bross, Davide Pulici e Manlio Gomarasca di Nocturno, George Hilton, Urbano Barberini, Antonio Tentori, Luigi Parisi, Luigi Cozzi e Massimo Antonello Geleng. Sarà presente come ospite d’onore il regista Lamberto Bava.



Il documentario sarà proiettato all’interno di "Be FANTASTIC" un nuovo format itinerante dedicato al cinema fantastico ideato e curato da Associazione Cinema e Cultura e Associazione culturale B52, tra gli ospiti della serata il regista Luigi Parisi, noto per aver diretto fiction di successo quali L’Onore e il Rispetto, Il peccato e la vergogna, Il bello delle donne che proietterà il suo pluripremiato cortometraggio horror “The strange case of Emily Gray”. Sarà proiettato inoltre un omaggio a Mary Shelley, che amò questi luoghi tanto da sceglierli come sua dimora e il booktrailer del libro "L’isola di Heta" di Sandra Moretti.



Venerdì 5 presso la libreria "Liberi tutti" di Via Tommaseo alla Spezia, alle 17.30 presentazione del libro "Solo per noi vampiri" di Lamberto Bava.