"Arti, emozioni e Ca.te.ri.na" al Parco Shelley

Golfo dei Poeti - In occasione dell’Atelier CarGià, questa sera a partire dalle 18 al Parco Shelley di San Terenzo l’Associazione Ca.te.ri.na. presenta "Arti, emozioni e Ca.te.ri.na". L’evento si aprirà con lo spazio dedicato ai più piccoli che potranno partecipare gratuitamente a due laboratori dedicati a bambini di età compresa fra i 6 e i 12 anni. Il primo ludico creativo con materiali di recupero dal titolo 'Fantacuccioli & friends' a cura delle operatrici dell’associazione Ca.te.ri.na. in cui i bimbi realizzeranno un coloratissimo e tenero “amico animaletto” e il secondo dal titolo "Suoni, colori e emozioni". Si tratta di un laboratorio di musicoterapia e espressione grafico-pittorica a cura della musicoterapeuta Jenny Fumanti.



In contemporanea ci sarà l’esposizione di manufatti creati per Ca.te.ri.na. dalle artiste "Gaia e Corinne" che proporranno gioielli e dipinti. Un’anteprima della mostra Onda Sonora 2018 che avrà luogo dal 2 al 9 agosto a cura di Ca.te.ri.na., nell’ambito delle iniziative presenti nel calendario del 93° Palio del Golfo. Alle 21.15 seguirà il concerto della cantautrice e musicoterapeuta spezzina Jenny Fumanti, referente di Ca.te.ri.na., che condurrà il pubblico alla scoperta della voce e del canto come espressione della nostra identità e delle nostre emozioni. Ma non solo.



Sarà un concerto in divenire che attraverso canzoni, parole e danze descriverà un “itinerario” alla scoperta del “Mondo Ca.te.ri.na.”, fatto di uomini e donne attualmente impegnati in importanti progetti socio-culturali, fra cui si segnalano "Chiama il tuo angelo", progetto di sensibilizzazione contro la violenza di genere e il femminicidio; "No all'abbandono" e "Amici a quattro zampe", progetti a sostegno e tutela dei diritti degli animali; VOCinTRANSITO progetti di canto terapia e musicoterapia riabilitativa, con i metodi "Voci e canto naturale" e "Canto naturale" ® in ambito oncologico, anziani e Alzheimer, psichiatrico, di prevenzione al disagio per il recupero del benessere della persona; L’arte delle donne e il Premio Ca.te.ri.na. Sport giunto quest’anno alla 4° edizione, progetti di valorizzazione dei talenti delle donne; Recupero – Ri-uso – Riciclo, progetti dedicati alla salvaguardia dell’ambiente. Sul palco con Jenny ci saranno il Coro donne di Ca.te.ri.na. e la ballerina Silvia Franchini a cui è affidata la realizzazione delle performance di danza. L’ingresso è gratuito.