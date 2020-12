Volo nella scarpata, gli ulivi frenano la vettura

Golfo dei Poeti - E' riuscito ad uscire con le proprie forze dall'auto capottata. Ma il telefono cellulare era rimasto da qualche parte all'interno dell'abitacolo, centrifugato durante l'evoluzione e impossibile da trovare nel buio. Oltretutto la prima preoccupazione del 30enne spezzino alla guida era quella di abbandonare il prima possibile la vettura, rimasta in una posizione precaria lungo la scarpata che porta al parcheggio della Vallata.

Fortuna che sulla strada in quel momento stesse passando una persona, per la precisione un infermiere del 118. E' dal suo telefono che è partita la richiesta di soccorso ai Vigili del fuoco, oltre che ai sanitari. Lo sfortunato guidatore era in buone condizioni di salute nonostante l'incidente non sia stato affatto lieve. Un sinistro che ha coinvolto una sola auto, finita fuori strada nel tratto in discesa che porta verso il grande parcheggio lericino. La vettura fuori controllo ha divelto un guard rail finendo per prendere il pendio. Fermata solo da alcuni alberi di ulivo che sono stati provvidenziali. I Vigili del Fuoco, intervenuti con l'autogru dalla sede centrale della Spezia, hanno lavorato quasi un'ora per recuperare la macchina. Sul posto erano presenti anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso ed il personale sanitario del 118.