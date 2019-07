Volantino razzista: "I tuoi comodi valli a fare in Albania"

Golfo dei Poeti - Il borgo di Pugliola, sopra Lerici, è stato turbato in questi giorni dall'affissione, presso la casa di un cittadino di origine albanese che vive in Italia, dove ha messo su casa, da oltre vent'anni, di un foglio volante che, in stampatello maiuscolo, recita: "I tuoi comodi valli a fare in Albania. La Curia non sapeva a chi darla la casa". Contestualmente il bersaglio del messaggio si è ritrovato la cassetta della posta divelta. L'uomo inizialmente ha inteso dare pubblicità al fatto rivolgendosi al partecipato gruppo Facebook 'Agorà Lerici', dove ha preso il via uno sgomento dibattito sull'accaduto. Gli amministratori spiegano che il pugliolese vittima del gesto "non ha la minima idea di cosa possa avere dato tanto fastidio e, tramite un amico comune, ci ha inviato queste immagini perché le pubblicassimo. Lui spera che, leggendoci, qualcuno si faccia avanti e lo contatti per aiutarlo a capire il motivo di questi atti".