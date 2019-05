Viabilità straordinaria verso Tellaro per consentire i lavori al sistema fognario

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici informa che a partire da domani, giovedì 23 maggio, e fino al termine dell'intervento sul sistema fognario di Tellaro, sarà interdetto il traffico veicolare su Via Fiascherino, dall'incrocio con Via Lawrence fino a Piazza Rainusso, nei seguenti orari: dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.30, sabato e domenica esclusi.

Il cantiere avanzerà progressivamente da Piazza Rainusso verso Via Lawrence per porzioni di circa 30/40 metri. Saranno pertanto garantiti transito e sosta nel tratto di strada non interessato dall'intervento.

Il transito pedonale e dei motocicli sarà sempre garantito.