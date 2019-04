Viabilità sospesa da Via Biaggini fino al parcheggio di Erbetta

Golfo dei Poeti - Il dissesto di un muro, in una proprietà privata, avvenuto ieri pomeriggio in Via Biaggini a Lerici ha imposto da parte del Comune lo stop al traffico veicolare tramite ordinanza (CDS ne aveva parlato qui). Ieri pomeriggio tra i primi a intervenire i Vigili del Fuoco.

La situazione odierna si presenta ancora con il traffico veicolare chiuso, l'area messa in sicurezza, e la possibilità solo per i pedoni di passare. Nessun mezzo può passare fino al parcheggio in località "Erbetta".





Le disposizioni per la viabilità



Le corse degli autobus seguiranno le seguenti modifiche, sino al termine dei lavori di ripristino:

Servizio Linea "S" in direzione Lerici / Sarzana: San Terenzo – Viale della Vittoria – Bagnola - Galleria Primacina – Via Gerini- Lerici Comune e regolare.



Servizio Linea “ L “ in direzione Lerici: San Terenzo – Viale della Vittoria – Bagnola - Galleria Primacina – Via Gerini- Lerici Comune - Lerici piazza Garibaldi e regolare.



Servizio linea “L” in direzione La Spezia: Lerici piazza Garibaldi – via Petriccioli – via della Repubblica – galleria Primacina - Via Gozzano – San Terenzo mare – Viale della Vittoria e regolare.



Servizio Linea "S" in direzione La Spezia: da Lerici capolinea le vetture percorreranno Via Roma - Via Petriccioli - Via della Repubblica - Galleria Primacina - Via Gozzano – San Terenzo mare – Viale della Vittoria e regolare.



Parcheggi Lerici:

San Terenzo: servizio regolare sino San Terenzo mare quindi prosegue per Park La Vallata, Lerici Comune, via Petriccioli, via della Repubblica, Galleria Primacina, Park La Vallata e regolare per SanTerenzo.