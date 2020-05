Una borsa griffata mai arrivata, i carabinieri denunciano tre persone

Golfo dei Poeti - Una borsa griffata acquistata su internet e pagata con una ricarica postepay. L'oggetto però non è mai arrivato e dopo la denuncia di una 54enne, residente a Lerici, sono partite le verifiche dei carabinieri che sono arrivati a deferire i responsabili. Tutto era partito nel periodo di febbraio quando la donna è caduta nella rete di tre persone, pugliesi, che avevano messo in vendita alcuni oggetti pubblicizzati sia su finti profili Facebook e Whatsapp alcuni oggetti griffati. In una nota dei carabinieri è riportato anche il nome dell'attività incriminata: “Borse Stefania Pini”. La vittima si era mostrata interessata all’acquisto di una borsa e i due le avevano fornito indicazioni sulla postepay del terzo soggetto sul quale le veniva richiesto di versare subito sui 100 euro in pagamento della borsa che la signora credeva di aver comperato ma in realtà mai spedita.

I carabinieri della stazione di Lerici sono risaliti ai due falsi venditori tramite le utenze telefoniche da loro usate per creare i profili facebook e whatshapp fittizzi ed al terzo tramite il numero della postepay fornito alla donna, verificando anche i movimenti di denaro sul conto corrente abbinato. Nel corso delle indagini i militari hanno accertato che i tre denunciati avevano attuato già altre truffe con la solita tecnica.

Si richiama pertanto l’attenzione dei cittadini a non fare acquisti da sconosciuti che chiedono il pagamento dei prodotti con le suddette modalita’, in particolare con l’opzione “ricaricapostepay”, poiché spesso le stesse sono intestate a prestanome, soggetti italiani senza fissa dimora che aprono il conto dietro pagamento di pochi euro e poi consegnano carta e pin ai truffatori professionisti, che se ne servono per ricevere i pagamenti da parte degli ignari acquirenti.

I truffatori, che a vario titolo hanno partecipato all’azione criminosa facendosi accreditare l’importo sulla loro postepay intascando illecitamente i soldi senza inviare al domicilio quanto la signora credeva di aver comprato, dovranno rispondere di truffa in concorso. La denuncia dei carabinieri della stazione di lerici si va ad aggiungere al loro già corposo curriculum criminale.