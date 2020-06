Un bracconiere ha steso una rete lunga 120 metri davanti a Fezzano

Golfo dei Poeti - Non segnalata, piazzata di fronte alla bocca della baia di Fezzano, praticamente in mezzo al golfo della Spezia. Fortuna che un cittadino si è accorto del bracconiere che ieri sera ha steso una rete da pesca lunga 120 metri in un'area non consentita. Avvertita la sala operativa della Capitaneria di Porto spezzina, in pochi minuti l'equipaggio di una motovedetta ha mollato gli ormeggi raggiungendo la zona segnalata. A quel punto però non vi era più traccia del pescatore, probabilmente allontanatosi da poco a bordo della propria barca dopo aver finito di posizionare la sua posta.

Ci sono voluti diversi tentativi, resi più difficili dal sopraggiungere del tramonto, al personale della Guardia Costiera per individuare la rete abusiva. Era priva di segnalazioni e quindi potenzialmente pericolosa per la sicurezza della navigazione. Recuperata ormai al buio è stata posta sotto sequestro, mentre i pesci rinvenuti tra le maglie ancora vivi sono stati rilasciati in mare. Sono in corso gli accertamenti per individuare il trasgressore, che dovrebbe essere stato immortalato dal sistema di videosorveglianza posto nelle vicinanze della zona dove ha steso la sua rete. Rischia una sanzione amministrativa dai mille ai 6mila euro, oltre alla confisca dell’attrezzo che è già sotto la custodia della Guardia Costiera. Le attività di controllo, anche in materia di pesca, continueranno e saranno ulteriormente intensificate nel corso del periodo estivo.