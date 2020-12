Umanità, impegno e palla a spicchi, addio a Sandro Fiore

Golfo dei Poeti - Lerici piange Sandro Fiore, noto e stimato volto dello sport e del sociale, l'impegno e la qualità del quale erano apprezzati in tutta la provincia. Numerosi i messaggi di cordoglio che si sono succeduti quest'oggi. Tra questi quello del Sarzana Basket, che ha voluto ricordare Fiore con un affettuoso e sentito comunicato. "Questa notte - lo ricordano dal sodalizio cestistico - con la rapidità e l'imprevedibilità con cui palleggiava e tirava a canestro nella pallacanestro pionieristica degli anni 60', se ne è andato Sandro Fiore. Colonna della Landini Lerici, da giocatore, da allenatore, da istruttore dei più piccoli, aveva 'esportato' da tempo anche a Sarzana il suo sorriso contagioso, la sua umanità traboccante, il suo entusiasmo per il basket, la sua vocazione a fare crescere - sportivamente ma anche con rettitudine, impegno e lealtà nell'esistenza - generazioni di bambini e di ragazzi. Di idee aperte, impegnato nel sociale, missionario dell'integrazione, spese generose gratuite energie nella formazione sportiva dei diversamente abili preparandoli per gli Special Olympics... Dirigenti, tecnici, giocatori e atleti delle giovanili del Sarzana Basket si stringono, addolorati e commossi, alla famiglia di Sandro e all'altra sua grande famiglia, quella degli amici della Landini Lerici".



"Ci ha lasciati improvvisamente Sandro Fiore, uomo che ha fatto la storia dell’attività associativa e sportiva di Lerici e della intera provincia". Lo dichiara Raffaella Paita, deputato di Italia Viva. "Sandro, che era stato un dipendete dell’Oto Melara, ha dedicato il proprio tempo libero alla sua comunità, facendo crescere centinaia di ragazzi nel mondo del basket. Era un allenatore capace e un ottimo dirigente sportivo. Uomo di profonde convinzioni democratiche e antifasciste, ha aiutato la crescita del Progetto social olimpics per sostenere anche le attività sportive per la disabilità. Per me era un amico. Da lui ho ricevuto consigli preziosi nei momenti più importanti del mio percorso istituzionale. Sandro era dotato di capacita di visione, di una gentilezza innata e una straordinaria umanità. Ai figli, ai nipoti e all’intera sua famiglia, vanno le mie più sincere condoglianze", conclude.

Roma, 20 dicembre 2020.

Raffaella Paita Camera dei Deputati Italia Viva