Tre milioni di Tari mai versate per il campeggio del Pozzale

Golfo dei Poeti - La commissione tributaria provinciale si è espressa a favore del Comune di Porto Venere che vince così il primo appello contro l'Aeronautica militare sulla partita della Tari del campeggio del Pozzale, sull'isola Palmaria. Secondo la determina insomma i vertici dell'Areonautica dovranno corrispondere quasi 3 milioni di euro all'ente di Via Garibaldi di mancato pagamento della tariffa dei rifiuti. Una bella cifra quella che, potenzialmente, potrebbe finire nelle casse comunali, anche se è bene ricordare che il provvedimento non ha ancora fatto storia: l'Aeronautica, che aveva rifiutato la proposta di transazione nei mesi scorsi, è pronta ad appellarsi all'organo superiore, la cosiddetta commissione tributaria regionale. E di fatto l'Areonautica non è la prima realtà a cui il Comune sta chiedendo conto, sempre in materia di Tari: dal Cnes a Gnl, il sindaco di Porto Venere ha bussato alle porte di tutti quanti e nel caso di Snam la battaglia è ancora in atto.