Tre giorni di lutto cittadino a Lerici

Comunità sconvolta dalla tragedia di Pugliola.

Golfo dei Poeti - Il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, con apposita ordinanza ha sancito il lutto cittadino per le giornate del 28, del 29 e del 30 aprile. Un provvedimento che arriva in seguito alla tragica scomparsa di una bambina di tre anni a Pugliola, vittima di un incidente al parco giochi.

Per l'intera durata del lutto sugli edifici comunali le bandiere saranno a mezz'asta e su tutto il territorio comunale saranno sospesi gli eventi ludici, ricreativi, sportivi, culturali e commerciali. Chiuso il castello e sospese le iniziative in programma al Parco di Falconara e gli appuntamenti sportivi. Stop inoltre alle autorizzazione per il suolo pubblico per iniziative di circoli e associazioni.

L'amministrazione invita inoltre le attività commerciali ad abbassare le saracinesche dalle 16.30 alle 16.45 per ogni giorni di lutto e a sospendere le attività di intrattenimento musicale.



"L'intera città di Lerici è rimasta sconvolta per la tragica scomparsa della piccola vittima e partecipa all'immenso dolore della famiglia. Opportuno e doveroso interpretare il comune sentimento di dolore e ingiustizia sofferta a fronte della perdita così prematuramente subita", si legge nell'ordinanza sindacale.