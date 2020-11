Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici comunica che la galleria Primacina, il tunnel che collega la rotatoria alla sommità della Vallata con quella all'imbocco di Via Gerini, sarà chiusa al traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia, da mercoledì 11 a venerdì 13 novembre per lavori di canalizzazione idraulica.