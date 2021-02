Golfo dei Poeti - La prossima settimana, da lunedì 8 a venerdì 12 febbraio, sarà vietato il transito veicolare in Piazza Rainusso a Tellaro. Questo perché, come spiegano da Palazzo civico, saranno effettuati lavori di ripristino della pavimentazione. Gli autobus manovreranno in Piazza Bertolucci.