Tatuaggio fatale, scoperto l'autore del raid alle piscine della Venere Azzurra

Golfo dei Poeti - Ricordate lo scorso 16 marzo quando i carabinieri di Lerici erano intervenuti presso il complesso sportivo della Venere Azzurra a seguito di un raid notturno presso le piscine comunali "Cicci Rolla", dove fuorno perpetrati furti e danneggiamenti all’interno della struttura? Ebbene, la storia che vi abbiamo raccontato su queste pagine ha un seguito: i militari lericini, oltre agli accertamenti tecnici svolti sul posto per la ricerca di eventuali impronte e/o segni lasciati dai malintenzionati, acquisirono infatti le immagini di videosorveglianza dell'impianto e, dopo una attenta e scrupolosa analisi delle stesse, hanno focalizzato l’attenzione su un particolare risultato poi determinante per l’individuazione del responsabile del reato: il ladro palesava un tatuaggio sul dorso della mano sinistra, anche se al momento non era collegabile ad un nome noto.



Una decina di giorni più tardi, durante lo svolgimento di un servizio preventivo di controllo del territorio, la pattuglia dei carabinieri di Sarzana e dei colleghi di Lerici sono intervenuti a Barcola a seguito di richiesta tramite il 112, poiché a bordo di un autobus Atc due passeggeri avevano discusso, arrivando poi in seguito alle mani. La Centrale Operativa, come avviene di consuetudine quando vengono segnalate risse o casi potenzialmente pericolosi, ha invito sul posto due pattuglie. Al loro arrivo i militari hanno trovato un cittadino italiano di 43 anni, domiciliato a Lerici, che aveva avuto la peggio, con il naso sanguinante e diversi tagli, mentre il contendente veniva identificato in un ucraino classe ‘99, studente. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, mentre la vittima dell’aggressione spiegava di essere stato aggredito con un pretesto e senza motivo, poco dopo che l’altro era salito sull’autobus, un carabiniere della pattuglia di Lerici notava sul dorso della mano sinistra del giovane straniero, un tatuaggio, “l’Occhio di Horus”, ed altri simboli particolari, riconoscendo in quei disegni gli stessi che aveva visto nelle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza delle piscine e nello stesso punto della stessa mano dell’autore del reato.



Il giovane studente, accompagnato in Caserma a Lerici, calzava ancora le stesse scarpe sportive, con un particolare disegno, usate la notte in cui ha commesso il reato, che sono state fotografate e sequestrate costituendo uno degli elementi di prova. A quel punto, il soggetto, all’atto dell’elezione di domicilio, ha ammesso ai militari operanti l’addebito senza fornire alcuna motivazione al gesto criminale. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per i reati di furto aggravato e danneggiamento: ora, oltre a rispondere penalmente per quanto commesso, dovrà anche risarcire gli ingenti danni causati all’impianto sportivo.