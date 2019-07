Stop ai bagni alla Venere azzurra e a San Terenzo

Golfo dei Poeti - Divieto di balneazione alla Venere Azzurra e alla spiaggia di San Terenzo paese. Lo comanda un'ordinanza del Comune di Lerici scattata in seguito all'esito sfavorevole delle analisi di Arpal sui campioni di acqua prelevati ieri, lunedì 8 luglio. Le due spiagge al momento risultano 'Non confomi per inquinamento', come si legge sul sito dell'agenzia. “La situazione accertata da Arpal, se confermata con successivi controlli, può rappresentare un pericolo per l'igiene e la salute dei bagnanti”, si legge nell'atto siglato dal sindaco Leonardo Paoletti. Quindi niente bagni fino ad analisi favorevoli.