Spirato il ragazzo colto da malore dopo un tuffo a San Terenzo

La salma riposerà in Marocco per volontà della famiglia. La notizia si è diffusa rapidamente ieri sera.

Golfo dei Poeti - Non ce l'ha fatta il 17enne che domenica pomeriggio aveva accusato un malore dopo un tuffo nelle acque di San Terenzo. Nonostante le cure mediche e le costanti attenzioni da parte del personale dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia, il ragazzo è spirato.

La notizia si è diffusa rapidamente nella serata di ieri. Il ragazzo, di origini marocchine, aveva appena 17 anni, tutta la vita davanti: la amava profondamente e, come spesso fanno oggi i giovanissimi, lo raccontava sul suo profilo social seguito da tanti coetanei. E proprio sul canale Instagram del ragazzo decine di conoscenti e amici hanno espresso il loro dolore con messaggi di cordoglio e trsitezza. Una giovane vita spezzata, un dolore lacerante per quanti lo hanno amato a partire dai suoi cari.



Domenica pomeriggio il 17enne si trovava con gli amici nella spiaggia di San Terenzo. Dopo una partitella, accaldato, si era rinfrescato e aveva bevuto qualcosa per poi buttarsi in mare. Dì lì a poco, mentre nuotava, è stato colto da un grave malore. Gli amici e alcuni persone lì presenti lo hanno tirato fuori dall'acqua mentre i soccorsi arrivavano a sirene spiegate. Le condizioni del ragazzo – il cui cuore si era fermato - si erano subito mostrate critiche, disperate. Dopo due ore di massaggio cardiaco il battito aveva ripreso. In questo giorno la speranza ha illuminato e guidato i pensiero di tutti ma, a quattro giorni dal tragico fatto, il ragazzo non ce l'ha fatta. Per decisione della famiglia il suo corpo riposerà in Marocco.