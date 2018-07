Soccorso sulla Palmaria per una bagnante

Golfo dei Poeti - Poco dopo le 14 la sala operativa del Comando della Guardia Costiera della Spezia raccoglieva la richiesta di assistenza, pervenuta tramite il numero unico delle emergenze 112, riguardante una bagnante che necessitava di assistenza presso l’Isola Palmaria. Veniva pertanto prontamente allertata la motovedetta di soccorso, sulla quale veniva imbarcato il personale sanitario inviato dal 118.



L’unità di soccorso ultimate le operazioni di recupero e assistenza alla bagnante rientrava presso la banchina antistante la sede della Guardia Costiera ove l’infortunata veniva sbarcata ed affidata alle cure dei sanitari per il trasferimento presso l’ospedale cittadino. Con l’occasione si ricorda che per le emergenze in mare è attivo il numero blu 1530, gratuito sul tutto il territorio nazionale e sempre attivo 24 ore su 24. Contattando il 1530 o il Numero Unico di Emergenza 1 1 2, si attiverà la Capitaneria di porto competente per area per un rapido intervento in mare.