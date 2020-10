Sicurezza, Lerici vuole aumentare gli occhi elettronici

Golfo dei Poeti - Più occhi elettronici a vegliare sul territorio comunale Lericino. Questa l'idea dell'amministrazione comunale, che si è attivata approvando lo studio di fattibilità tecnico economica per l'integrazione dell'esistente sistema di videosorveglianza, realizzato alla fine del mandato 2015-2020 “con risultati soddisfacenti – si spiega in delibera – in quanto ha consentito l'individuazione degli autori di fatti criminosi”, fornendo alle forze dell'ordine “elementi utili alla ricostruzione e alla identificazione dei responsabili”. Palazzo civico ritiene opportuno dare seguito al progetto, come detto, con un'integrazione messa nero su bianco da Fastweb e già positivamente passata al vaglio dal punto di vista tecnico. Si tratta, appunto, dell'installazione di “telecamere di lettura targhe in siti già predisposti e di installazione di nuovi siti”, progetto “valutato in modo congiunto con la Stazione carabinieri di Lerici”.



Il Comune di Lerici, in tale ottica, intende partecipare alla ripartizione delle risorse previste dagli Interni in collaborazione con il ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, ci sono finanziamenti ad hoc previsti dal decreto del ministro Lamorgese pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso giugno. Il progetto redatto da Fastweb – che ha firmato anche il sistema esistente - contempla installazione, configurazione, manutenzione, assistenza e corsi di formazione, e prevede la realizzazione di una nuova postazione di controllo presso il Comando dei Carabinieri di Sarzana. Ai circa settanta occhi elettronici attuali, si intende aggiungerne 22: 16 telecamere di videosorveglianza e 6 di lettura targhe, così dislocate: ingresso Primacina (due videosorveglianza, una targhe), Falconara (due videosorveglianza), Piazza Brusacà (una targhe), Comando Municipale (due videosorveglianza), Galleria Padula (tre videosorveglianza), Carbognano (sette videosorveglianza, due targhe), Serra (due targhe). Il costo previsto del progetto, iva inclusa, è di 124mila euro e sarà realizzato con l'eventuale finanziamento ministeriale.