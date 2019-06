Si punse con una siringa mentre giocava in piazza, bimbo e genitori risarciti

Golfo dei Poeti - Un anno di angoscia, un anno di via vai dai centri di prelievo. Un anno di test con le dita incrociate, sperando che gli esami del sangue non mostrassero l'insorgere di una malattia. Oggi è tutto alle spalle per una famiglia di turisti che sei anni fa, nell'aprile del 2013, si ritrovarono catapultati in un incubo durante una vacanza a Porto Venere. Il loro figlio, allora di soli 5 anni di età, si era bucato accidentalmente con una siringa abbandonata da chissà chi in Piazza Bastreri.

Da allora, oltre alla profilassi medica, era iniziata anche una battaglia legale contro il Comune di Porto Venere, condannato in prima istanza dal giudice di pace Laura Campi a risarcire al famiglie dello sfortunato bimbo. "Il comune, quale custode dello spazio pubblico, è tenuto per legge ad impedire simili fatti e nel caso in cui avvengano, se non prova il caso fortuito, deve risarcire le vittime", sottolinea l'avvocato Cesare Bruzzi Alieti che ha rappresentato le vittime.

Il Tribunale della Spezia, nella persona del giudice Laura Rotolo, ha nelle scorse ore confermato la sentenza. Il comune dovrà risarcire, oltre le spese legali, anche la somma di 5mila euro per le spese mediche e per il danno morale patito dalla famiglia. Fortunatamente il bimbo è risultato sano - Hiv ed epatite erano le patologie più temute - e l'evento non ha avuto conseguenze per la sua salute.



(foto di repertorio)