Scuola Mantegazza, revisione del progetto in ottica sopraelevazione

Golfo dei Poeti - L'amministrazione comunale di Lerici ha deciso di rivedere il progetto di adeguamento sismico e riqualificazione della scuola media Mantegazza di San Terenzo. Una scelta motivata da un lato, da nuove indagini geognostiche eseguite per definire meglio la risposta sismica del sottosuolo, dall'altro, per la ragione che nel programma del secondo mandato dell'amministrazione Paoletti, si legge in determina, figura l'aumento delle aule del plesso santerenzino, da effettuarsi ampliando le strutture esistenti. La scelta è quella dell'ampliamento mediante sopraelevazione. Si è reso quindi “necessario affidare l'incarico per la revisione del progetto esecutivo approvato in modo da assicurare la sua eseguibilità con la strutturazione prodromica alla successiva sopraelevazione”, si legge nelle premesse della determina con cui l'ente ha approvato il preventivo da 4.800 euro dell'ingegner Esposito per, appunto, l'incarico di revisione progettuale finalizzata alla definizione del primo lotto funzionale dei lavori di ristrutturazione della Mantegazza, “compresa la progettazione preliminare del secondo lotto di sopraelevazione”. La proposta dell'ingegnere, si legge ancora, “contempla le due possibili opzioni di sopraelevazione o demolizione e ricostruzione”.