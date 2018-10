Scrive "mafia" su Facebook, scuse ufficiali all'ex sindaco

Il già primo cittadino Fresco ha intrapreso un'azione legale per tutelarsi dalle dichiarazioni social di un lericino. In queste ore la fine 'indolore' della vicenda.

Golfo dei Poeti - Si è chiusa la querelle legale tra l'ex sindaco di Lerici Emanuele Fresco, oggi consigliere di opposizione, e un cittadino lericino che, nel maggio 2017, aveva parlato di "mafia" in riferimento alla gestione delle spiagge libere attrezzate ai tempi della società Lerici mare. Con una comunicazione indirizzata all'ex primo cittadino e diffusa anche su Facebook, il cittadino si è ufficialmente scusato spiegando di aver usato il termine incriminato "in senso lato e non tecnico giuridico", ripromettendosi di non ricadere in manifestazioni verbali di tale tenore. Questa nota, che sarebbe stata affiancata da una donazione benefica, ha portato al decadere dell'azione legale.