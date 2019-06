Scontro tra auto e bus al Guercio. Tra i feriti anche una donna incinta

Golfo dei Poeti - Cinque persone finite in ospedale, tra le quali una donna incinta ricoverata al Sant'Andrea della Spezia. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto alle 11.30 in località Guercio dove un'automobile e un mezzo pubblico che proseguivano in direzione Lerici. La dinamica è in fase di accertamento.

L'impatto è stato violento e sul posto sono arrivati la Polizia locale, la Pubblica assistenza di Romito e quella di Arcola. Come detto il bilancio è di cinque feriti che a seguito dello scontro hanno riportato diverse contusioni.



Sono quattro i passeggeri del bus soccorsi, tra i quali una donna in stato interessante, la quinta persona rimasta coinvolta è l'autista della vettura coinvolta un uomo di 75 anni.

Inevitabili e pesanti i disagi al traffico che è rimasto paralizzato per la durata degli interventi. Sul posto era presente anche la Polizia locale e i Vigili Fuoco.