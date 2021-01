Scivola sul sentiero, 65enne soccorso alla Castellana

Golfo dei Poeti - Era uscito da casa per andare a monitorare una frana del posto, ma lungo un sentiero non distante dalla sua abitazione è scivolato e si è infortunato, ferendosi a una gamba. Per il malcapitato, un 65enne, è stato necessario l'intervento di Soccorso alpino e Vigili del fuoco; a dare l'allarme, la moglie dell'uomo, che ha accompagnato il personale sul luogo dell'accaduto. Siamo nella zona della Castellana, sottostante il Muzzerone, sopra l'abitato delle Grazie. Assieme ai vigili del fuoco, i tecnici del soccorso alpino hanno raggiunto l'uomo e dopo averlo sistemato su una barella lo hanno trasportato sulla strada dove lo attendeva l'ambulanza della Pubblica assistenza delle Grazie. Per lui il trasporto in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia.