Schianto in galleria, 37enne all'ospedale

Golfo dei Poeti - Erano le 18 quando un 37enne residente nello Spezzino ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva le gallerie che collegano Lerici con il raccordo autostradale. Il mezzo è carambolato contro il guardrail a protezione delle vie di fuga, arrestandosi in fine senza andare fortunatamente a urtare altri veicoli. Nel violento impatto l'autovettura ha perso una ruota, che si è adagiata in solitaria sull'asfalto lasciandosi dietro la macchina, ben ammaccata e con entrambi gli airbag gonfi. Secondo un prima ricostruzione, il conducente, nell’immettersi nelle gallerie in direzione del capoluogo, sarebbe andato a sbattere con la ruota anteriore destra contro un cordolo di cemento per poi perdere il controllo del mezzo.



Sul posto sono tempestivamente intervenuti Polizia di Stato, Polizia stradale di Brugnato (la cui pattuglia si è occupata dei rilievi), 118, Croce rossa del Muggiano, vigili del fuoco e personale della viabilità Salt. Il traffico ha subito disagi per un'ora per poi tornare alla normalità. Il conducente del mezzo, rimasto ferito, una volta stabilizzato è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia.