Scarichi irregolari, sospeso un ristorante del Lericino

Golfo dei Poeti - Sospensione dovuta a inadempienze circa la normativa ambientale per un'attività di ristorazione del Lericino, in zona collinare. A stabilire lo stop è un'ordinanza diramata oggi dal sindaco Leonardo Paoletti. Come si legge nel provvedimento, il problema è relativo alla non conformità dell'impianto di scarico delle acque reflue rispetto alla relativa autorizzazione. In particolare, nel corso dei due sopralluoghi effettuati nel mese di gennaio da parte di Municipale, Ufficio marittimo, Capitaneria e Arpal, è stata constatata la non installazione dei tre degrassatori previsti e il mancato funzionamento della fossa Imhoff, intasata dai grassi provenienti dalle cucine del noto ristorante. Il problema è stato accertato anche andando a fare dei campionamenti delle acque scaricate nell'alveo del fosso sul quale incide lo scarico del pubblico esercizio sospeso. Morale: “evidente difformità nella realizzazione della filiera impiantistica rispetto al sistema di depurazione autorizzato”. Con violazione, quindi, dell'articolo 124 comma 10 del Testo unico sull'ambiente, sanzionata dall'articolo 133 comma 3 del medesimo decreto con sanzioni da 1.500 a 15mila euro. La sospensione dell'attività cesserà, si legge nell'ordinanza, “fino all'eliminazione degli inconvenienti riscontrati, ovvero fino al ripristino della filiera prevista nell'atto autorizzativo, con inserimento della fase di degrassazione a servizio delle acque grigie”.



(foto di repertorio)